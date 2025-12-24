Darts-WM: Ab jetzt ändert sich der Modus

Zu Weihnachten legt die Darts-WM eine kurze Pause ein. Spieler wie Martin Schindler nutzen die Zeit, um mit ihrer Familie ein paar ruhige Stunden zu verbringen. Nach den Feiertagen geht es aber wieder direkt rund im Ally Pally (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1).
Ab jetzt ändert sich der WM-Modus
So wird das Turnier nach der dreitägigen Weihnachtspause am Samstag, dem 27. Dezember, mit den ersten Duellen der dritten Runde fortgesetzt. Die weiteren Partien des Sechzehntelfinales steigen dann am Sonntag, Montag und Dienstag.
Ab dieser Runde ändert sich auch der Spielmodus der Darts-WM: Es gilt „Best of 7 Sets“ - das heißt, dass ein Spieler vier Sätze braucht, um eine Partie für sich zu entscheiden. Dieser Modus hat auch in der vierten Runde, dem Achtelfinale, Bestand.
Darts-WM: Vier deutsche Spieler nach Weihnachten dabei
Von den acht deutschen Spielern, die sich für die Darts-WM 2026 qualifiziert hatten, sind nach Weihnachten noch vier Spieler im Rennen: Neben Martin Schindler, Ricardo Pietreczko und Gabriel Clemens schaffte auch WM-Debütant Arno Merk den Einzug in die dritte Runde.
SPORT1 ist auch nach Weihnachten vom ersten bis zum letzten Pfeil live mit dabei und überträgt das Geschehen aus dem Ally Pally live im Free-TV sowie im Stream und auf YouTube.