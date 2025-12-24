Darts-WM: Ab jetzt ändert sich der Modus

SPORT1 24.12.2025 • 11:59 Uhr Die Darts-WM verabschiedet sich in die kurze Weihnachtspause. Direkt nach den Feiertagen ist im Ally Pally aber wieder Action geboten.

So wird das Turnier nach der dreitägigen Weihnachtspause am Samstag, dem 27. Dezember, mit den ersten Duellen der dritten Runde fortgesetzt. Die weiteren Partien des Sechzehntelfinales steigen dann am Sonntag, Montag und Dienstag.

Ab dieser Runde ändert sich auch der Spielmodus der Darts-WM: Es gilt „Best of 7 Sets“ - das heißt, dass ein Spieler vier Sätze braucht, um eine Partie für sich zu entscheiden. Dieser Modus hat auch in der vierten Runde, dem Achtelfinale, Bestand.

Darts-WM: Vier deutsche Spieler nach Weihnachten dabei

Von den acht deutschen Spielern, die sich für die Darts-WM 2026 qualifiziert hatten, sind nach Weihnachten noch vier Spieler im Rennen: Neben Martin Schindler, Ricardo Pietreczko und Gabriel Clemens schaffte auch WM-Debütant Arno Merk den Einzug in die dritte Runde.