Deutsche Sensation bei der Darts-WM: Arno Merk bezwingt Ex-Weltmeister Peter Wright

Julius Schamburg 23.12.2025 • 17:47 Uhr Nächste Sensation bei der Darts-WM. Der deutsche WM-Debütant Arno Merk verabschiedet einen zweimaligen Weltmeister aus dem Turnier.

„Man muss dazu sagen: Peter hat natürlich nicht sein bestes Spiel gespielt. Ich konnte dafür nochmal ein Stückchen anziehen. Viel besser kann ich es nicht spielen“, freute sich der WM-Debütant bei SPORT1 im Interview nach dem Spiel.

Auch die Wackler bei Gegner Wright, der mehrfach seine Darts wechselte, brachte ihn nicht aus der Ruhe. „Ich habe nur auf mich geschaut. Ich wusste, wenn ich mein Ding mache, kann ich jeden ärgern oder sogar siegen. Ich bin einfach cool geblieben“, berichtete der Deutsche.

Darts-WM: Wright patzt - Merk eiskalt

Merk erwischte einen guten Start und hielt seinen Anwurf zum 1:0 in Legs. Im zweiten Leg des ersten Satzes patzte Wright bei 56 Punkten Rest gleich zweimal. Beim ersten Versuch traf er das falsche Doppel (Doppel-15 statt Doppel-10). Bei der nächsten Aufnahme verfehlte er die Single-20 (der Dart ging in die Single-5) und mit dem letzten Dart auch noch die Single-3 (der Dart ging in die Doppel-3).

Merk nutzte den Fehler eiskalt aus und sicherte sich auf der Doppel-20 das Break. IIm nächsten Leg ließ es Merk dann so richtig krachen: Mit einem 122er Finish sicherte er sich den Satzgewinn. „Was für ein erster Satz, den Arno Merk hier hinzimmert”, sagte SPORT1-Kommentator Basti Schwele. „Er kocht ihn hier ordentlich ab”, fügte SPORT1-Experte Robert Marijanovic hinzu.

Wright hatte immer wieder Probleme und wechselte seine Darts. Im dritten Leg des zweiten Satzes tauschte er seine Pfeile bereits zum zweiten Mal aus, konnte das Break aber nicht abwenden.

Deutscher Debütant bleibt cool

Merk, komplett unbeeindruckt, brachte anschließend souverän seinen Anwurf ins Ziel und ging mit 2:0 in Sätzen in Führung. „Das ist hervorragend von Arno. Und bei Peter läuft wirklich gar nichts”, sagte Schwele.

Auch den dritten Satz sicherte sich Merk (3:1 in Legs). Sein zweiter Matchdart landete in der Doppel-6. „Was für ein starkes Spiel von Arno Merk”, freute sich Schwele. Und Wright? „Für ihn wird das ein bitteres Weihnachten”, resümierte Marijanovic.

Merk spielte letzten Endes einen Drei-Dart-Average in Höhe von 92,17 Punkten und traf 47,4 Prozent seiner Versuche auf die Doppel. Wright landete bei nur 79,2 Punkten im Average und war zu 13,3 Prozent auf die Doppel erfolgreich. Nach Lisa Ashton war Wright erst der zweite Spieler mit einem Average von weniger als 80 Punkten bei dieser WM.

Merk könnte auf Michael van Gerwen treffen

In der dritten Runde trifft Merk auf den Niederländer Michael van Gerwen oder William O’Connor aus Irland. Der Deutsche selbst wünscht sich den dreimaligen Weltmeister. „Auf jeden Fall MvG“, antwortete er selbstbewusst auf die Frage nach seinem Wunschgegner.

Merk, der sich über die Super League qualifizierte, hat damit bereits 35.000 Pfund Preisgeld sicher.

Darts-WM: Vier Deutsche in der dritten Runde

Mit Merk, Ricardo Pietreczko, Martin Schindler und Gabriel Clemens stehen damit vier von insgesamt acht deutschen Startern in der dritten Runde.