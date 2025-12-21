Darts-WM: Littler nach kurzem Schreck weiter

Moritz Pleßmann 21.12.2025 • 23:07 Uhr Luke Littler zieht in die dritte Runde der Darts-WM ein. Der Titelverteidiger setzt sich nach einem frühen Schreck klar durch.

Titelverteidiger Luke Littler hat die dritte Runde der Darts-WM erreicht.

Der 18-Jährige setzte sich gegen den Waliser David Davies am Ende glatt mit 3:0 in Sätzen durch, legte dabei aber beinahe einen Fehlstart hin. Davies vergab im ersten Durchgang gleich sechs Darts zum Satzgewinn. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1).

„Wenn er die Doppel getroffen hätte, wäre es ein komplett anderes Spiel geworden”, sagte Littler nach dem Spiel im Interview mit SPORT1. Von diesem kurzen Schrecken erholte sich Littler schnell und zog anschließend davon. Die Sätze zwei und drei gewann der Weltranglistenerste jeweils mit 3:1 in Legs.

Darts-WM: Littler trifft nun auf Suljovic

Am Ende spielte „The Nuke“ 97,15 Punkte im Drei-Dart-Average und traf 47,4 Prozent seiner Versuche auf die Doppel. Davies konnte im Scoring zwar gut mithalten (95,53 Punkte), verpasste aber zu viele Darts auf die Doppelfelder (20 Prozent Checkoutquote).

In Runde drei trifft Littler nun auf Mensur Suljovic, der sich am Nachmittag, nicht ohne Diskussionen auszulösen, gegen Joe Cullen durchsetzte.

„Er hat mir vor dem Turnier geschrieben, ‚Wir sehen uns in Runde drei‘. Ich habe ihm viel Glück gewünscht", verriet Littler bei SPORT1: „Hoffentlich wird es ein gutes Spiel.“

Darts-WM: Heta nach Kampf weiter

Einen größeren Kampf lieferten sich Damon Heta und Stefan Bellmont. Der Australier, an Position 16 gesetzt, geriet mit 1:2 in Rückstand, konnte die Partie dann aber doch noch drehen und 3:2 in Sätzen gewinnen.

Dabei konnte sich Heta vor allem auf seine Doppelquote verlassen. Starke 55 Prozent seiner Versuche brachte er unter. Gepaart mit einem Drei-Dart-Average von 91,23 Punkten brachte er den Sieg über die Ziellinie.

Der Schweizer Bellmont spielte im Schnitt 88,32 Punkte und traf 42,9 Prozent seiner Versuche auf Doppel. Heta trifft in Runde drei nun auf Rob Cross.

