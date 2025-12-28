Darts-WM: Das Trikot-Geheimnis von James Hurrell

Samuel Kucza , Benjamin Zügner 28.12.2025 • 13:23 Uhr James Hurrell sorgt bei der Darts-WM nicht nur sportlich für Aufsehen. Nach seinem Überraschungssieg gegen den Mitfavoriten Stephen Bunting erklärt der Engländer, warum er bei jedem Auftritt ein anderes Trikot trägt.

Hurrell fiel damit während des Turnierverlaufs optisch auf. In der 1. Runde hatte die 63 der Weltrangliste ein beige/schwarzes Trikot an. In der Runde danach war es grau/weiß und dann schließlich gegen Bunting schwarz/gelb. Nach seinem sensationellen Achtelfinaleinzug erklärte der 41-Jährige SPORT1 die Hintergründe.

Darts-WM: Warum Hurrell mehrere Shirts mitbringt