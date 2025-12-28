Newsticker
Darts-WM: Das Trikot-Geheimnis von James Hurrell

WM-Held lüftet Trikot-Geheimnis

Samuel Kucza, Benjamin Zügner
James Hurrell sorgt bei der Darts-WM nicht nur sportlich für Aufsehen. Nach seinem Überraschungssieg gegen den Mitfavoriten Stephen Bunting erklärt der Engländer, warum er bei jedem Auftritt ein anderes Trikot trägt.

WM-Überraschung James Hurrell hat sein Trikot-Geheimnis gelüftet! Nach seinem völlig überraschenden Achtelfinaleinzug gegen Stephen Bunting, den er in einem Thriller mit 4:3 in Sätzen schlug, erklärte der Engländer, warum er bisher in jeder Runde ein andersfarbiges Trikot trug. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

Hurrell fiel damit während des Turnierverlaufs optisch auf. In der 1. Runde hatte die 63 der Weltrangliste ein beige/schwarzes Trikot an. In der Runde danach war es grau/weiß und dann schließlich gegen Bunting schwarz/gelb. Nach seinem sensationellen Achtelfinaleinzug erklärte der 41-Jährige SPORT1 die Hintergründe.

Darts-WM: Warum Hurrell mehrere Shirts mitbringt

„Es ist ganz einfach: Die Pro-Tour-Turniere sind immer an aufeinanderfolgenden Tagen, daher habe ich einfach verschiedene Shirts dabei, um sie wechseln zu können. Insgesamt habe ich sieben verschiedene Shirts dabei“, verriet Hurrell. Eine Zahl mit besonderer Bedeutung? Für den WM-Titel wären schließlich sieben Siege nötig.

Nach dem Sieg gegen Bunting darf er weiter vom ganz großen Erfolg träumen. Im Achtelfinale könnte es dann zu einem Duell mit Martin Schindler kommen. Voraussetzung dafür ist ein Sieg der deutschen Nummer eins in der Nachmittagssession gegen Ryan Searle (ab 13:45 Uhr live).

