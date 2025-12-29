Darts-WM: Clemens beschert SPORT1 Quotenrekord

SPORT1 29.12.2025 • 12:25 Uhr Die Darts-WM zieht die Zuschauer in ihren Bann. SPORT1 feiert beim Spiel von Gabriel Clemens am Sonntagabend einen Quotenrekord für die dritte Runde.

Deutschland ist im Dartsfieber! Am Sonntag haben die drei deutschen Spieler Martin Schindler, Gabriel Clemens und Arno Merk die TV-Zuschauer bei der Darts-WM (vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1) in ihren Bann gezogen, was SPORT1 einen Quotenrekord beschert hat.

Mit dem Spiel zwischen Clemens und Luke Humphries in der Abendsession wurde zum ersten Mal in der Geschichte der Darts-WM die Marke von zwei Millionen Zuschauern bereits in der dritten Runde geknackt. In der Spitze schauten 2,2 Millionen Zuschauer Clemens‘ heroischen Kampf gegen die Nummer zwei der Welt.

Darts-WM: Großes Publikum sieht Schindler-Aus

Im Schnitt wurden mit der Abendsession 1,3 Millionen Zuschauer erreicht und 682.000 in der Zielgruppe E14-49. Dies ist ebenfalls ein Rekordwert für die dritte Runde.

Die Nachmittagssession, in der Schindler gegen Ryan Searle ausschied, verfolgten bis zu 1,3 Millionen Zuschauer. Im Schnitt waren es 836.000.

Insgesamt erreicht SPORT1 einen Tagesmarktanteil in der Zielgruppe M14-49 von 10,1 Prozent und wurde damit Marktführer. Mit dieser Zahl wurde sogar der Finaltag der vergangenen Darts-WM übertroffen.

Auch auf den digitalen Kanälen rief vor allem die Darts-WM am Sonntag großes Interesse hervor. So wurde mit 4,887 Millionen Visits auf die SPORT1 App und auf SPORT1.de der drittbeste Wert überhaupt erreicht.