Darts-WM: Luke Humphries verneigt sich vor "fantastischem" Gabriel Clemens

Benjamin Zügner 29.12.2025 • 00:43 Uhr Gabriel Clemens muss sich dem ehemaligen Weltmeister Luke Humphries in der dritten Runde der Darts-WM nach einem großen Kampf knapp geschlagen geben. Die Nummer zwei der Welt hat derweil nur warme Worte für den „German Giant“ übrig.

„Er hat wie ein Topspieler gespielt. Du schaust auf die Leinwand und siehst jedes Mal nur: Triple, Triple, Triple! Es war sehr wichtig, dass ich 3:0 in Sätzen vorne war, sonst wäre das eine ganz andere Geschichte geworden“, resümierte die Nummer zwei der PDC Order of Merit auf der anschließenden Pressekonferenz. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

Darts-WM: Clemens hat „ein fantastisches Match gespielt“

Auch Clemens selbst machte die Anfangsphase des Matches im SPORT1-Interview als Knackpunkt aus: „Gerade nach dem 0:3 war ich auf einmal richtig gut im Spiel. Ich weiß nicht warum, aber die Triple kamen gut, die Doppel kamen gut. Ich habe viele Zwölfer gespielt. Aber im Endeffekt hat Luke verdient gewonnen, weil er am Anfang einfach besser war.“

Dass Clemens solch einen riesigen Kampfeswillen an den Tag legte, beeinflusste auch das Spiel von Humphries: „Ich habe mich in keiner Phase des Spiels so gefühlt, als wäre ich komfortabel durch. Er hat ein fantastisches Match gespielt.“

Mit der Unterstützung von rund 1000 deutschen Fans im Rücken erzwang „Gaga“ beinahe den 3:3-Satzausgleich – doch vergab dann entscheidende Darts auf Doppel. Humphries beendete das Match im Stile eines Weltklasse-Spielers, gab der deutschen Nummer drei aber dennoch aufbauende Worte mit auf den Weg: „Ich habe ihm gesagt: ‚Echt ein großartiges Spiel, Gabriel. Bleib dran!‘“

Humphries adelt Clemens

Was unter dem Strich bleibt: Clemens wird wohl auch im neuen Jahr auf Rang 47 der Order of Merit stehen. Für Humphries‘ Gefühl deutlich zu niedrig: „Das ist keine Nummer 47 der Welt! Er ist ein Top 32 Spieler, ich würde fast sagen Top 16. Er ist ein fantastischer Spieler. 2023 war er einer der besten Scorer der Welt.“