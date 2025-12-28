Darts-WM: Luke Humphries verneigt sich vor "fantastischem" Gabriel Clemens

Es ist ein Aus mit großer Würde! Gabriel Clemens verliert zwar mit 2:4 in der dritten Runde der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace gegen den ehemaligen Weltmeister Luke Humphries – erkämpfte sich aber nicht nur die Herzen der Fans, einen deutschen Rekordaverage auf der WM-Bühne (101,49 Punkte), sondern auch die Anerkennung von „Cool Hand Luke“ für einen großen Kampf.
Humphries verneigt sich vor Clemens
„Er hat wie ein Topspieler gespielt. Du schaust auf die Leinwand und siehst jedes Mal nur: Triple, Triple, Triple! Es war sehr wichtig, dass ich 3:0 in Sätzen vorne war, sonst wäre das eine ganz andere Geschichte geworden“, resümierte die Nummer zwei der PDC Order of Merit auf der anschließenden Pressekonferenz. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)
Darts-WM: Clemens hat „ein fantastisches Match gespielt“
Auch Clemens selbst machte die Anfangsphase des Matches im SPORT1-Interview als Knackpunkt aus: „Gerade nach dem 0:3 war ich auf einmal richtig gut im Spiel. Ich weiß nicht warum, aber die Triple kamen gut, die Doppel kamen gut. Ich habe viele Zwölfer gespielt. Aber im Endeffekt hat Luke verdient gewonnen, weil er am Anfang einfach besser war.“
Dass Clemens solch einen riesigen Kampfeswillen an den Tag legte, beeinflusste auch das Spiel von Humphries: „Ich habe mich in keiner Phase des Spiels so gefühlt, als wäre ich komfortabel durch. Er hat ein fantastisches Match gespielt.“
Mit der Unterstützung von rund 1000 deutschen Fans im Rücken erzwang „Gaga“ beinahe den 3:3-Satzausgleich – doch vergab dann entscheidende Darts auf Doppel. Humphries beendete das Match im Stile eines Weltklasse-Spielers, gab der deutschen Nummer drei aber dennoch aufbauende Worte mit auf den Weg: „Ich habe ihm gesagt: ‚Echt ein großartiges Spiel, Gabriel. Bleib dran!‘“
Humphries adelt Clemens
Was unter dem Strich bleibt: Clemens wird wohl auch im neuen Jahr auf Rang 47 der Order of Merit stehen. Für Humphries‘ Gefühl deutlich zu niedrig: „Das ist keine Nummer 47 der Welt! Er ist ein Top 32 Spieler, ich würde fast sagen Top 16. Er ist ein fantastischer Spieler. 2023 war er einer der besten Scorer der Welt.“
Clemens‘ höchste Ranglistenposition war bis dato übrigens Platz 19 nach seinem formidablen WM-Run bis ins Halbfinale 2023, das beste deutsche WM-Ergebnis jemals. Am Sonntag legte Clemens mit einem neuen deutschen Rekord nach - Lobeshymne von Humphries inklusive.