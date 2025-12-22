Darts-WM: Die dunkle Vergangenheit des Gaga-Gegners

Niklas Senger 22.12.2025 • 13:06 Uhr Gabriel Clemens wird bei der Darts-WM von Wessel Nijman gefordert. Der Niederländer leistet sich 2020 einen folgenschweren Fehler, der seine Karriere um Jahre zurückwirft.

Gabriel Clemens steht vor einer großen Herausforderung. Am Montag trifft „The German Giant“ in der zweiten Runde der Darts-WM auf Wessel Nijman (ab 14.30 Uhr LIVE bei SPORT1). Mit einem Sieg könnte Clemens als dritter deutscher Spieler den Einzug ins Sechzehntelfinale perfekt machen.

Vor dem Duell mit Nijman rückt jedoch auch die dunkle Vergangenheit des Niederländers in den Vordergrund. Seit seinem Debüt nimmt die Nummer 31 der PDC Order of Merit bereits zum dritten Mal in Folge an der WM im Alexandra Palace teil. Eine folgenschwere Entscheidung verhinderte jedoch einen früheren Auftakt auf der größten Bühne der Darts.

Während der Corona-Zeit nahm Nijman 2020 an einem Online-Turnier teil und wurde in der Folge wegen Matchfixing für zweieinhalb Jahre gesperrt, weil er absichtlich seine Doppel verfehlte und sein Spiel gegen David Evans 0:4 verlor.

Nijman über Spielmanipulation: „Wollte nicht zu viele Details wissen“

Im Gespräch mit Viaplay Darts erklärte Nijman vor seinem WM-Debüt den damaligen Ablauf: „Ein Freund hat eine Nachricht über Instagram bekommen. Zuerst haben wir darüber gelacht, aber schließlich sind wir darauf eingegangen. Der Kontakt lief über diesen Freund, ich selbst wollte nicht zu viele Details darüber wissen. Ich musste verlieren und habe dann einen Betrag von x bekommen.“

Es dauerte allerdings nicht lange, bis Nijman verdächtigt wurde, das Spiel manipuliert zu haben. „Danach musste ich zu einer Art Befragung bei der DRA (Darts Regulation Authority, Anm. d. Redaktion) gehen. Sie zeigten mir die Beweise, die sie hatten, und ich konnte nicht wirklich etwas tun“, erklärte Nijman, der zum Zeitpunkt der Manipulation erst 20 Jahre alt gewesen war.

Aus diesem Grund und auf Anraten des niederländischen Darts-Experten Jacques Nieuwlaat räumte Nijman sein Vergehen anschließend schnell ein. „Er sagte auch sofort, ich müsse gestehen. Die Strafe wird dann geringer ausfallen und ich könnte in Zukunft vielleicht einfach wieder Dart spielen.“

Nijman erhielt eine Geldstrafe und wurde zunächst für fünf Jahre gesperrt. Aufgrund des Eingeständnisses und seiner Bereitschaft, sich „vor allem für Jugendspieler und andere Wagemutige“ einzusetzen, wurden 2,5 Jahre der fünfjährigen Suspendierung jedoch auf Bewährung ausgesetzt.

„Das wollte ich sofort machen. Wenn man jetzt zum Beispiel zur Weltmeisterschaft geht, muss man einen Integritätskurs machen. Dann sieht man ein Video, in dem erzählt wird, was ich durchgemacht habe“, schilderte Nijman.

Darts-Star Nijman: „Meine Karriere war wieder am Anfang“

Die Karriere des Niederländers hatte in sehr jungen Jahren vielversprechend begonnen. 2018 nahm Nijman an den World Masters der BDO teil und erreichte 2019 das Achtelfinale der PDC Junioren-WM. Auf der Development Tour 2020 siegte er zudem beim vierten Turnier in Hildesheim. Dann kamen Corona und der Fehler, der seine Karriere um Jahre zurückwarf.

„Ich befand mich eigentlich in einer sehr guten Phase meiner Karriere, als ich mit Matchfixing in Berührung kam. Damals führte ich die Development Tour an und hatte die Aussicht, mich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren und eine Tour Card zu bekommen“, sagte Nijman schon 2020 auf YouTube bei der Professional Players Federation (PPF) und der Professional Dart Players Association (PDPA).

Zudem offenbarte er: „Gleich nach dem Spiel wurde mir klar, dass ich einen Fehler gemacht hatte, aber es gab keinen Weg zurück.“

„Meine Karriere war wieder am Anfang, aber das Schlimmste war, dass ich meine Familie sehr verletzt habe. Sie haben keine Spielmanipulation begangen, aber sie wurden dafür zur Rechenschaft gezogen. Das war sehr schwierig zu bewältigen“, zeigte sich Nijman reumütig.

Darts-WM: Nijman gegen Clemens mit großen Hoffnungen

Heute ist die Karriere des 25-Jährigen längst wieder angelaufen. Nach dem Aus in Runde eins bei seinem WM-Debüt und in Runde zwei im Vorjahr kämpft Nijman um sein bisher bestes Abschneiden bei der Darts-WM (vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1). Mit Einzügen ins Achtelfinale beim World Matchplay und Grand Slam of Darts zeigte er sich in diesem Jahr bereits in der besten Form seiner Karriere.

Vergangenheit hin oder her: Auf Gabriel Clemens wartet mit dem hochmotivierten Wessel Nijman am Montag ein Gegner, dessen größter Widersacher heute nicht mehr abseits des Boards, sondern direkt am Oche lauert.

Während Clemens beim Turnierauftakt mit 3:0 in Sätzen gegen Alex Spellman gewinnen konnte, setzte sich auch Nijman ohne Satzverlust gegen Karel Sedlacek durch.