Darts-WM heute LIVE im Free-TV, Gratis-Stream & Ticker - Clemens und Humphries im Einsatz

SPORT1 22.12.2025 • 10:45 Uhr Gabriel Clemens kämpft bei der Darts-WM um den Einzug in die nächste Runde. Auch mehrere Publikumslieblinge sind am Montag im Einsatz.

Schafft Gabriel Clemens den Einzug in die dritte Runde der Darts-WM? Zwei Tage vor Weihnachten trifft „Gaga“ auf den Niederländer Wessel Nijman (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1).

Clemens könnte nach Ricardo Pietreczko und Martin Schindler als dritter Deutscher das Sechzehntelfinale klarmachen. Er spielt die zweite Partie der Nachmittagssession, die für 14.30 Uhr angesetzt ist.

Darts-WM 2026: So sehen Sie Tag zwölf live im Free-TV und Gratis-Stream

• TV: SPORT1

• Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Clemens und Nijman standen sich bisher vier Mal gegenüber, die Bilanz ist dabei ausgeglichen. In der PDC Order of Merit steht der Niederländer derzeit etwas besser da.

Clemens hatte sich bei seinem Auftaktmatch souverän gegen den Amerikaner Alex Spellman durchgesetzt. Der 42-Jährige hat ein aus sportlicher Sicht schwieriges Jahr hinter sich. Bis heute ist er aber der erfolgreichste Deutsche im Alexandra Palace: 2023 war er bis ins Halbfinale vorgestoßen.

Darts-WM: Kultfiguren im Einsatz

Nach Clemens ist dann auch David Munyua an der Reihe. Der Kenianer hatte mit seinem Zweitrundeneinzug für eine der größten Sensationen der Darts-Geschichte gesorgt.

In der Abendsession kommt es dann zu einem weiteren besonderen Highlight. Der englische Superstar Luke Humphries trifft in seinem Zweitrundenmatch auf den Routinier Paul Lim - den ältesten Teilnehmer der WM und einen absoluten Publikumsliebling.

Außerdem treten unter anderem Nathan Aspinall und Charlie Manby ans Board.

Montag, 22. Dezember 2025 - Spielplan im Überblick

Nachmittagssession:

Darren Beveridge (SCT) - Madars Razma (LVA)

Wessel Nijman (NED) - Gabriel Clemens (GER)

David Munyua (KEN) - Kevin Doets (NED)

James Wade (ENG) - Ricky Evans (ENG)

Abendsession:

Gian van Veen (NED) - Alan Soutar (SCT)

Nathan Aspinall (ENG) - Leonard Gates (USA)

Luke Humphries (ENG) - Paul Lim (SGP)