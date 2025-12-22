Darts-WM: "Dilemma für PDC-Bosse" wegen Price-Sensation - positive Folgen für Littler

Johannes Behm 22.12.2025 • 10:59 Uhr Gerwyn Price fliegt nach seiner selbstbewussten WM-Ansage hochkant raus. Die Presse reagiert schockiert - und bringt ein mögliches Aus bei der Premier League ins Spiel.

„Ich gewinne. Ganz ehrlich, ich verliere nicht. Dieses Jahr schlägt mich niemand.“ Mit diesen selbstbewussten Aussagen hatte Gerwyn Price nach seinem dominanten Sieg in der ersten Runde der Darts-WM 2026 für Aufsehen gesorgt.

Weniger als eine Woche später hat ihn seine eigene Ansage eingeholt. Für den Waliser ist das größte Turnier des Jahres nach einem krachenden Aus gegen den Niederländer Wesley Plaisier beendet.

Dementsprechend kritisch fällt das Urteil der englischen Presse aus. Die Boulevardzeitung The Sun schreibt von einer „schockierenden Niederlage“ und der „bislang größten Überraschung bei der PDC-Dart-Weltmeisterschaft.“ Nach lediglich 22 Minuten hatte Plaisier, die Nummer 92 der Welt, bereits alle drei Sätze gewonnen. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

Darts: Ist für Price die Premier League in Gefahr?

Für den Iceman, aktuell noch die Nummer neun der Order of Merit, könnte das frühe Aus womöglich Konsequenzen haben. „Das bedeutet, dass die PDC-Bosse im neuen Jahr vor einem großen Dilemma stehen, ob sie ihn nächstes Jahr in die Premier League aufnehmen sollen oder nicht“, meinte die Zeitung.

„Obwohl er ein Publikumsmagnet ist und dem Event Glanz verleiht – inklusive einiger Buhrufe –, hat er in diesem Jahr vielleicht nicht genug geleistet, um seine Auswahl zu rechtfertigen“, lautet das Fazit der Sun. Price hat bislang sieben Saisons in der Premier League Darts absolviert. Vergangene Saison schaffte er es auf Platz vier der Tabelle in die Playoffs, war im Halbfinale dann an Luke Littler gescheitert.

Darts-WM: Price macht den Weg für Littler frei

The Guardian titelte nach seinem WM-Aus von einer „atemberaubenden Überraschung“ und lobte Plaisier. „Am Ende konnte Gerwyn Price nur noch applaudieren. Der ehemalige Champion zeigte weder Wut noch Verbitterung, sondern nur ein anerkennendes Nicken, ein Eingeständnis, dass manchmal der andere einfach wie ein Gott Darts spielt.“

The Mirror hob die Bedeutung des Ausscheidens von Price für Top-Favorit Luke Littler hervor. „Gerwyn Price scheidet aus der Darts-Weltmeisterschaft aus und eröffnet Luke Littler eine Traumroute. Die überraschende Niederlage von Price ist ein enormer Gewinn für Luke Littler, der im Viertelfinale auf den zweifachen Weltcup-Sieger getroffen wäre“, schreibt die Zeitung.