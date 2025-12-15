Darts-WM: Eine lang ersehnte Rückkehr

Moritz Pleßmann 15.12.2025 • 19:04 Uhr Max Hopp kehrt nach fünf Jahren Pause zurück in den Alexandra Palace. Der deutsche Rekordteilnehmer der Darts-WM will endlich wieder angreifen.

Wenn am Montagabend „Hey Baby“ von DJ Ötzi durch die West Hall des Alexandra Palace hallt, wird es für Max Hopp sicher ein besonderer Moment. Erstmals seit 2021 ist der „Maximiser“ wieder bei einer Darts-WM dabei.

Die lang ersehnte Rückkehr machte der Deutsche über die ProTour perfekt. Es ist Hopps neunte WM-Teilnahme, damit ist er der Rekordhalter aller deutschen Spieler. „Gänsehaut pur. Nichts anderes als Vorfreude, egal wie die Losung kommt, ich werde diesen Moment genießen“, hatte Hopp im November im SPORT1-Interview über seine Rückkehr in den Ally Pally verraten.

Die Auslosung ergab ein Duell mit Martin Lukeman im ersten Spiel der heutigen Abendsession (LIVE ab 20.15 Uhr). „Ich freue mich auf Martin Lukeman, vor allem aber auf die Rückkehr in den Ally Pally. Ich bin voller Tatendrang. Er ist in der Weltrangliste noch einige Plätze vor mir, aber ich traue mir einen Sieg zu“, zeigte sich Hopp ehrgeizig.

Darts-WM: Hopp debütierte schon als Teenager

Sein WM-Debüt gab der Idsteiner bereits 2013, damals im zarten Alter von 16 Jahren. Bis auf ein Jahr (2018) konnte sich Hopp bis 2021 für jede WM qualifizieren und erreichte zweimal die dritte Runde.

Doch anschließend häuften sich die schwächeren Ergebnisse und Hopp konnte nicht an die Erfolge der vorherigen Jahre anknüpfen. Ende 2022 verlor er gar seine Tour Card.

Diese konnte er sich allerdings in diesem Jahr zurückholen und schaffte gleich auf Anhieb auch die Qualifikation für die WM. „Beides ist mir in weniger als zwölf Monaten gelungen und da bin ich extrem stolz drauf“, so Hopp.

Zuvor musste er schwierige Jahre durchmachen, in denen sich der 29-Jährige auch weiterentwickelt hat: „Allgemein ist dieser Max inzwischen reifer geworden, das ist ja ganz normal. Ich war damals ein sehr junger Kerl bei allem, was ich getan habe“, sagte er zu seiner Entwicklung.

Hopps Ziel für die WM: „Möchte mein Spiel gewinnen“

Was ihm dabei noch geholfen hat? „Die Erfahrung. Man muss auch mal hinfallen, um wieder aufstehen zu können. Wenn du dann wieder aufstehst und neue Erfolge feierst, zeigt das, was für einen Charakter du hast und was du für ein Typ bist.“

Das Ziel für seine Rückkehr formulierte er simpel: „Ich möchte mein Spiel gewinnen.“ Ansonsten wolle er „im nächsten Jahr auf jeden Fall meine zehnte WM-Teilnahme“. Damit würde er seine Rekordzahl weiter ausbauen.