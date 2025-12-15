Darts-WM: Fulminante Rückkehr von Max Hopp!

Julius Schamburg 15.12.2025 • 21:13 Uhr Max Hopp gewinnt sein Erstrundenmatch bei der Darts-WM. Bei seiner Rückkehr auf die Bühne im Alexandra Palace weiß der Deutsche zu überzeugen und begeistert auch die Kommentatoren.

Was für eine Rückkehr! Max Hopp hat sein Auftaktmatch bei der Darts-WM 2026 (alle Spiele LIVE auf SPORT1) nach einer emotionalen Achterbahnfahrt gegen Martin Lukeman mit 3:1 in Sätzen gewonnen.

„Die Nerven mal wieder. Das war ein hartes Spiel für mich“, sagte Hopp anschließend im Interview bei SPORT1: „Der dritte Satz war der Schwerste, den habe ich auch verloren. Gottseidank habe ich im vierten Satz wieder die 180er ausgepackt und dann lief das Spiel in meine Richtung.“

„Eines der stärksten Comebacks überhaupt“

Hopp erwischte einen guten Start und breakte Lukeman direkt im ersten Leg. Im zweiten Leg warf der Deutsche dann auch seine erste 180 der Partie und ließ einen Freudenschrei heraus. Seinen Anwurf brachte er souverän ins Ziel.

Im dritten Leg ließ Hopp zwei weitere Maximum-Aufnahmen folgen und sicherte sich mit einem weiteren Break den ersten Satz. „Ist das stark. Das ist echt stark“, sagte SPORT1-Experte Robert Marijanovic. „Max Hopp fantastisch“, fügte Kommentator Basti Schwele hinzu. Das Fazit von Marijanovic nach dem ersten Satz war durchweg positiv: „Das ist sehr beeindruckend. Das ist eines der stärksten Comebacks überhaupt. Ich hatte Sorge wegen der Nervosität, aber davon ist null zu sehen.“

Hopp verrechnet sich: „Man, man, man, Max“

Zu Beginn des zweiten Satzes spielte Lukeman groß auf. Mit einem 130er Finish (Triple-20, Triple-20, Doppel-5) nahm er Hopp den Anwurf ab. Im zweiten Leg verrechnete sich Hopp und warf bei 62 Punkten Rest zunächst in die Triple-14 für 20 Punkte Rest.

Der „Maximiser“ dachte wohl, er hätte 22 Punkte Rest, weil er mit dem nächsten Dart die Doppel-11 anvisierte. „Er hat sich verrechnet. Man, man, man, Max. Da sieht man mal, nach 13 Jahren Profidasein, auch das kann dir mal passieren”, merkte Marijanovic an. Auch dieses Leg ging an Lukeman.

„Hand aufs Herz: Es ist so bescheuert, sich in diesem Moment zu verrechnen. Es war ein wichtiger Moment, aber es ist eben passiert“, erklärte Hopp bei SPORT1: „Das ist ein bitterer Verrechner, damit hatte ich auch echt zu hadern. Das hat mich zwei Legs gekostet.“

Krimi in Satz zwei - Hopp behält die Nerven

Vom Rechenfehler unbeeindruckt holte sich Hopp die nächsten beiden Legs und glich zum 2:2 aus. Der Decider in Satz zwei entwickelte sich zu einem Krimi. Beide Spieler verpassten einige Darts auf die Doppel und Hopp schlug zwischenzeitlich die Hände vor dem Gesicht zusammen.

Weil aber auch Lukeman patzte, durfte Hopp bei fünf Punkten Rest nochmal ran: Ein Dart in die Single-1 und der nächste in die Doppel-2 bedeuteten die 2:0-Satzführung für den Deutschen.

Im dritten Satz ging Lukeman wieder mit 2:0 in Legs in Führung. Auf der Doppel-9 sicherte sich Hopp das Rebreak zum 1:2 in Legs. Es drohte das nächste Break, aber mit dem letzten Dart traf Hopp die Doppel-6 und es ging erneut in den Decider. Dort behielt allerdings Lukeman die Oberhand und checkte 100 Punkte (Single-20, Triple-20, Doppel-10) zum Satzgewinn.

Doch Hopp machte einfach weiter. Mit einem Zweidartfinish (Triple-20, Doppel-15) sicherte sich Hopp die 1:0-Führung im vierten Satz. Auch das nächste Leg ging an Hopp. Der verwandelte Breakdart auf der Doppel-16 war die vermeintliche Vorentscheidung.

„Das ist klasse für die deutschen Darts“

Im dritten Leg verwandelte der 29-Jährige seinen zweiten Matchdart auf der Doppel-8. Hopp umarmte Lukeman und ließ sich abfeiern. Die Freude und Erleichterung standen dem Rückkehrer ins Gesicht geschrieben. „Das ist klasse für Max. Das ist klasse für die deutschen Darts, dass Max wieder da ist“, freute sich auch Schwele.

Hopp spielte einen Drei-Dart-Average in Höhe von 88,32 Punkten, bei Lukeman waren es 85,31 Punkte im Average. Der „Maximiser“ traf 37,9 Prozent seiner Versuche auf die Doppel, „Smash“ blieb bei 31,3 Prozent Doppelquote. In einer Statistik war Hopp haushoch überlegen: Die Nummer 93 der PDC Order of Merit warf insgesamt sieben 180er. Lukeman, die Nummer 38 der Weltrangliste, scorte nur einmal das Maximum.

Es ist bereits Hopps neunte WM-Teilnahme, damit ist er der Rekordhalter aller deutschen Spieler. „Gänsehaut pur. Nichts anderes als Vorfreude, egal wie die Losung kommt, ich werde diesen Moment genießen“, hatte Hopp im November im SPORT1-Interview über seine Rückkehr in den Ally Pally verraten.

Sein WM-Debüt gab der Idsteiner bereits 2013, damals im zarten Alter von 16 Jahren. Bis auf ein Jahr (2018) konnte sich Hopp bis 2021 für jede WM qualifizieren und erreichte zweimal die dritte Runde.

Nach fünf Jahren kehrte Hopp am Montagabend endlich in den Ally Pally zurück. Mit purer Spielfreude und voller Emotionen erkämpfte sich der 29-Jährige den Sieg. In der zweiten Runde wartet mit dem an Position 25 gesetzten Engländer Luke Woodhouse eine große Herausforderung auf Hopp.