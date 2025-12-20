Darts-WM: Ex-Champion scheidet früh aus!

Philipp Schmidt 20.12.2025 • 21:09 Uhr Ex-Weltmeister Michael Smith ist bereits in der zweiten Runde der Darts-WM gescheitert. In der Abendsession kommt es außerdem zum Aufeinandertreffen zwischen einem der Topstars und einem krassen Außenseiter.

Aus für Michael Smith in der zweiten Runde der Darts-WM. Der Weltmeister von 2023 unterlag dem in der Order of Merit 16 Plätzer schlechter gerankten Niederländer Niels Zonneveld (44) mit 1:3 in Sätzen.

Smith startete mit einer 180 perfekt ins Spiel, gab allerdings dennoch direkt seinen Anwurf ab. Der 27-jährige Niederländer dominierte auch den weiteren Satz größtenteils durch sein deutlich besseres Scoring (96,34) und brachte diesen sicher ins Ziel.

„Die 88 wird ihm gegen Zonneveld nicht viel weiterhelfen“, stellte SPORT1-Experte Robert Marijanovic im Anschluss klar – und Smith konnte sich tatsächlich deutlich steigern. Er breakte seinen Gegner in Satz zwei zum 2:1 in Legs und nutzte den ersten Set-Dart auf die Doppel-20 zum Satzausgleich. 107 Punkte spielte der Bully Boy in diesem Satz - „brutal stark“, wie auch Marijanovic lobte.

Und auch danach sollte es erstmal so weitergehen: Gegen den Anwurf von Zonneveld spielte Smith fünf perfekte Darts. Fünf Fehldarts auf Doppel verhinderten allerdings ein Break des Engländers. Das Niveau blieb weiterhin hoch. Smith spielte einen 12-Darter, doch der Decider ging trotz Anwurf von Smith (und eines Set-Darts) an den Niederländer.

Darts-WM: Zonneveld erstmals in Top 32

Den vierten Satz eröffnete Zonneveld und gab sich zu Beginn keine Blöße. Das Break über die Doppel-11 zum 2:0 war bereits eine Vorentscheidung. Im dritten Leg konterte Smith zwar mit einer 180 eine 171 von Zonneveld. Dieser verwandelte jedoch bei 94 Punkten Rest seinen zweiten Matchdart auf Tops.

Am Ende spielte Smith zwar mit guten 97,93 Punkten den besseren Average als Zonneveld (94,52), dieser traf jedoch 43,5 Prozent seiner Doppel und damit mehr als zehn Prozent mehr als Smith. „Ich habe das gebraucht. Deshalb bin ich so rumgesprungen. Ich bin sehr glücklich“, sagte Zonneveld, der erstmals unter den letzten 32 bei einer WM steht, danach im Interview bei SPORT1. Den dritten Satz machte er als spielentscheidend aus, um seine Nerven zu beruhigen. Auf der Pressekonferenz sprach er sogar vom „größten Sieg meines Lebens“.

Smith hat ein schwieriges Jahr hinter sich und offenbarte, dass er unter Arthrose im Handgelenk und in der Schulter leide. Auch ein Fuß bereite Probleme. Größeren Operationen wolle er sich jedoch erst nach seinem Karriereende unterziehen.

Im Anschluss kommt es zu den Duellen von Chris Dobey und Andrew Gilding sowie Stephen Bunting und Außenseiter Nitin Kumar. Ein viertes Spiel gibt es nicht. Dom Taylor wurde nach einem positiven Dopingtest vom Turnier ausgeschlossen, sodass Jonny Clayton kampflos in die 3. Runde einzieht. Dort geht es gegen Smith-Bezwinger Zonneveld.

Darts-WM: Abendsession am 20. Dezember