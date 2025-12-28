Darts-WM: Fußball-Star im Ally Pally ausgebuht

Prominenter Besuch bei der Darts-WM 2026: James Maddison vom Premier-League-Klub Tottenham Hotspur war am Sonntagabend im Londoner Alexandra Palace zu Gast und verfolgte das Match zwischen Gian van Veen und Madars Razma (4:1).
Fußball-Star im Ally Pally ausgebuht
Als Maddison auf der Leinwand eingeblendet wurde, waren allerdings kollektive Buhrufe aus dem Publikum im Ally Pally zu vernehmen - kein schöner Empfang. Unter den anwesenden Zuschauern dominierten offensichtlich Anhänger anderer Vereine - obwohl der WM-Spielort im Londoner Ortsteil Haringey eigentlich im Tottenham-Territorium liegt. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)
Darts-WM: Tottenhams Maddison ist Edelfan
Der 29-Jährige gilt als leidenschaftlicher Darts-Fan und war in der Vergangenheit bereits häufiger bei der WM zu Gast. Bei seinen Toren packt er immer wieder den Darts-Jubel aus.
Aktuell laboriert der Mittelfeldspieler der Spurs an einem Kreuzbandriss. Maddison zog sich die Verletzung bei einem Vorbereitungsspiel im August zu und fällt noch bis auf Weiteres aus.
Maddison hatte in den vergangenen Jahren immer wieder teils langwierige Verletzungen wegstecken müssen. Am Sonntag verbachte der Pechvogel seine freie Zeit bei der Darts-WM - ebenso wie unter anderem Maxi Beier von Borussia Dortmund oder auch Kultstürmer Peter Crouch.
Van Veen wurde seiner Favoritenrolle gerecht und siegte souverän mit 4:1 in Sätzen.