Darts-WM: Fußball-Star im Ally Pally ausgebuht

Julius Schamburg 28.12.2025 • 21:08 Uhr Bei der Darts-WM in London befindet sich ein Premier-League-Spieler im Publikum - und wird von den Fans unfreundlich in Empfang genommen.

Als Maddison auf der Leinwand eingeblendet wurde, waren allerdings kollektive Buhrufe aus dem Publikum im Ally Pally zu vernehmen - kein schöner Empfang. Unter den anwesenden Zuschauern dominierten offensichtlich Anhänger anderer Vereine - obwohl der WM-Spielort im Londoner Ortsteil Haringey eigentlich im Tottenham-Territorium liegt. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

Darts-WM: Tottenhams Maddison ist Edelfan

Der 29-Jährige gilt als leidenschaftlicher Darts-Fan und war in der Vergangenheit bereits häufiger bei der WM zu Gast. Bei seinen Toren packt er immer wieder den Darts-Jubel aus.

Aktuell laboriert der Mittelfeldspieler der Spurs an einem Kreuzbandriss. Maddison zog sich die Verletzung bei einem Vorbereitungsspiel im August zu und fällt noch bis auf Weiteres aus.

Maddison hatte in den vergangenen Jahren immer wieder teils langwierige Verletzungen wegstecken müssen. Am Sonntag verbachte der Pechvogel seine freie Zeit bei der Darts-WM - ebenso wie unter anderem Maxi Beier von Borussia Dortmund oder auch Kultstürmer Peter Crouch.