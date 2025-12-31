Darts-WM: Gerwyn Price droht Skandal-Profi Prügel an

SPORT1 31.12.2025 • 14:27 Uhr Ex-Fußballer Joey Barton äußert sich offenbar abwertend und beleidigend über die Sportart Darts. Topstar Gerwyn Price reagiert und droht dem Engländer Prügel an.

Darts-Star Gerwyn Price hat auf vermeintlich getätigte abwertende und beleidigende Aussagen des ehemaligen englischen Fußballers Joey Barton reagiert und dem Skandal-Profi Prügel angedroht.

Der Waliser erwähnte in seiner Instagram-Story auch Jake Paul, der Anfang dieses Monats gegen Anthony Joshua durch K.o. verloren hatte - und forderte Barton zum Kampf heraus. „Vergiss Jake Paul, Joey Barton, zieh deine Handschuhe an, ich zeige dir, wie übergewichtig Spieler sind.“

Darts ein Sport für „übergewichtige, stinkende Männer“

Doch was war überhaupt geschehen? Auslöser der Price-Ansage war ein Tweet des ehemaligen Fußballers Barton, der sich über Darts lustig machte und die Profis in ein negatives Licht rückte.

Auf Aussagen von Superstar Luke Littler, der nach seinem Sieg gegen Rob Cross Kritik am Publikum im Alexandra Palace übte, reagierte der X-Account von Barton mit beleidigenden und abwertenden Worten.

„Darts ist sowieso nur ein Kneipenspiel, es ist nur ein Pantomimensport. Übergewichtige, stinkende Männer in Hawaiihemden, die im WWE-Stil zu kitschigen Songs herauskommen und Metallstifte auf eine runde Scheibe werfen, sind doch kein echter Sport, oder? Littler spielt hier nur den Bösewicht in der Pantomime, das ist alles“, war auf dem Account des Engländers zu lesen.

Barton weist Schuld von sich

Wenig später stellte Barton klar, dass er nicht für die vernichtenden Sätze verantwortlich sei. „Das habe ich nicht gesagt, Kumpel“, schrieb er auf X.

Die Aussagen soll der Admin seines X-Accounts „Common Sense with Joey Barton“ veröffentlicht haben. „Ich respektiere Darts. Spitzenklasse“, fügte Barton seiner Klarstellung hinzu.

Das hielt Gerwyn Price, der bei der Darts-WM am Niederländer Wesley Plaisier scheiterte, jedoch nicht davon ab, Barton zu einem Kampf herauszufordern. Als ehemaliger Rugby-Profi zählt der Waliser zu den austrainiertesten Darts-Spielern auf der Tour.

Barton genießt schlechten Ruf

Barton hat während und nach seiner Karriere mit zahllosen Verfehlungen für Aufsehen gesorgt. Im März erhielt er wegen eines Angriffs auf seine Ehefrau im Juni 2021 eine Bewährungsstrafe von zwölf Wochen.

Durch das Leben des früheren Profis von Manchester City und Newcastle United zogen sich Skandale in loser Folge. Mal drückte er eine Zigarre im Auge eines Jugendspielers aus oder schlug einen Teamgefährten krankenhausreif und brachte seinem deutschen Trainerkollegen Daniel Stendel eine blutige Gesichtswunde bei. 2007 landete er wegen eines Gewaltakts gegen einen Passanten in Liverpool für 74 Tage im Knast.

