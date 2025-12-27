Darts-WM: Hasskommentare? Price-Bezwinger wird deutlich

Felix Kunkel 27.12.2025 • 11:51 Uhr Wesley Plaisier tritt bei der Darts-WM 2026 ins Rampenlicht. Neben seiner Freude über viele positive Reaktionen findet er deutliche Worte zum Umgang mit Hassnachrichten.

Mit seinem Sieg gegen Gerwyn Price gelang Wesley Plaisier bei der Darts-WM 2026 eine der größten Sensationen des bisherigen Turniers. Nach dem überraschenden Triumph in der zweiten Runde wurde der Niederländer regelrecht mit Nachrichten überschwemmt - sowohl positiven als auch negativen, wie er nun verraten hat. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

„Mein Telefon ist nach dem Spiel regelrecht explodiert. So etwas habe ich noch nie erlebt“, erklärte Plaisier in einem an Heiligabend veröffentlichten Interview des Portals sportnieuws.nl.

Unter den zahlreichen Gratulationen befand sich auch eine besonders unerwartete Nachricht für den bekennenden Fan von Feyenoord Rotterdam: So habe sich Joey Veerman, Fußballprofi bei Feyenoord-Rivale PSV Eindhoven, bei Plaisier gemeldet.

„Wir sprechen eigentlich nie miteinander, aber er hat mir über Instagram gratuliert. Es war wirklich schön, dass er mir eine Nachricht geschickt hat“, berichtete Plaisier.

Darts-WM: Plaisier reagiert auf Hasskommentare

Mit der größeren Aufmerksamkeit durch den Erfolg über Price, die Nummer neun der Order of Merit, stieg jedoch nicht nur die Menge an positive Reaktionen: Auch kritische und teils beleidigende Kommentare machten online die Runde.

Davon lässt sich der 35-Jährige allerdings nicht beeindrucken. „Hater machen dich stärker“, betonte Plaisier selbstbewusst.

Einige Kommentare zielten auf sein Äußeres ab, doch der Niederländer bleibt gelassen: „Ich versuche, mich davon abzuschotten. Ich reagiere sowieso nicht darauf. Ich lese es ganz selten, aber es interessiert mich überhaupt nicht. Ich sehe es als Neid von anderen Menschen. Die meisten sitzen wahrscheinlich zu Hause und beziehen Sozialhilfe.“

Am Samstagnachmittag kann Plaisier nun gegen den Polen Krzysztof Ratajski weiter an seinem Märchen im Alexandra Palace in London schreiben - bestens erholt von einem Abstecher in seine niederländische Heimat über Weihnachten.

Selbstläufer? „So sehe ich das nicht“

„Es wird das beste Weihnachten, das ich je hatte. Ich werde es sehr genießen“, hatte Plaisier bereits vorab angekündigt.