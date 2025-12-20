Darts-WM heute LIVE im Free-TV, Gratis-Stream & Ticker - Kommt Pikachu eine Runde weiter?

SPORT1 20.12.2025 • 10:30 Uhr Am Samstag stehen im Ally Pally erneut eine Mittags-und eine Abendsession auf dem Programm. Unter anderem mit dem Deutschen Ricardo Pietreczko und dem Ex-Weltmeister Michael Smith.

Der zehnte Turniertag der Darts-WM 2026 in London (täglich live auf SPORT1) verspricht erneut hochklassige Duelle.

Am Samstag rückt mit dem Start der 2. Runde vor allem die deutsche Nummer zwei Ricardo Pietreczko in den Mittelpunkt. Er bestreitet ab 16.40 Uhr das letzte Spiel der Nachmittagssession und trifft auf den Engländer Dave Chisnall. Pietreczko könnte als einer von fünf deutschen Zweitrunden-Teilnehmern als Erstes in Runde drei einziehen und damit ein dickes Ausrufezeichen setzen.

Darts-WM 2026: So sehen Sie Tag zehn live im Free-TV und Gratis-Stream

• TV: SPORT1

Die Darts-WM ist wie schon in den vergangenen Jahren bei SPORT1 zu Hause. SPORT1 überträgt das Geschehen aus dem Ally Pally erneut live im Free-TV sowie im Stream und auf YouTube.

SPORT1 ist bis zum letzten Pfeil am 3. Januar live mit dabei. Die Übertragung am Samstag startet mit der Nachmittagssession ab 13:45 Uhr. Am Abend um 20:15 Uhr beginnt dann die Abendsession. Beide Sessions können auch im LIVETICKER mitverfolgt werden.

Darts-WM heute Live: Mehrere Top-Namen in der Abendsession

Der Fokus bei der Nachmittagssession liegt natürlich auf Pietreczko. Jedoch tritt auch Andreas Harrysson am Samstag erneut ans Oche: Der Schwede, der völlig überraschend Ross Smith aus dem Turnier warf und sensationell in Runde zwei einzog, steht in der Nachmittagssession gegen den Japaner Motomu Sakai vor seinem nächsten WM-Auftritt.

Auf Pikachu folgt der Ex-Weltmeister Michael Smith

In der Abendsession stehen dann echte Hochkaräter auf dem Programm: Ex-Weltmeister Michael Smith (2023) eröffnet um 20:15 den Abend und trifft auf den Niederländer Niels Zonneveld. Anschließend folgt das Duell zwischen Chris Dobey und Andrew Gilding.

Den Abschluss des Abends macht um 22:00 Uhr „The Bullet” Stephen Bunting, der auf den Inder Nitin Kumar trifft.

Darts-WM heute live: Die Duelle an Tag zehn im Überblick

Samstag, 20. Dezember 2025 – Spielplan im Überblick

Nachmittagssession (ab 13.45 Uhr):

13.45 Uhr: Ryan Searle (ENG) – Brendan Dolan (NIR)

14.30 Uhr: Andreas Harrysson (SWE) – Motomu Sakai (JPN)

15.30 Uhr: Dirk van Duijvenbode (NED) – James Hurrell (ENG)

16.30 Uhr: Dave Chisnall (ENG) – Ricardo Pietreczko (GER)

Abendsession (ab 20.15 Uhr):

20.15 Uhr: Michael Smith (ENG) – Niels Zonneveld (NED)

21.00 Uhr: Chris Dobey (ENG) – Andrew Gilding (ENG)

22.00 Uhr: Stephen Bunting (ENG) – Nitin Kumar (IND)