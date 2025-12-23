Darts-WM heute LIVE im Free-TV, Gratis-Stream & Ticker - Merk und van Gerwen

SPORT1 23.12.2025 • 10:30 Uhr Arno Merk kämpft bei der Darts-WM um den Einzug in die nächste Runde. Auch die Abendsession verspricht hochkarätige Duelle.

Gelingt Arno Merk der Einzug in die dritte Runde der Darts-WM? Kurz vor Weihnachten trifft Merk auf den Schotten Peter Wright (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1).

Nach dem gestrigen Sieg von Glemens Gabriel gegen Nijman Wessel könnte Arno Merk als vierter Deutscher neben Martin Schindler und Ricardo Pietreczko in die Runde der besten 32 einziehen.

Darts-WM 2026: So sehen Sie Tag 13 live im Free-TV und Gratis-Stream

Die Darts-WM ist wie schon in den vergangenen Jahren bei SPORT1 zu Hause. SPORT1 überträgt das Geschehen aus dem Ally Pally erneut live im Free-TV sowie im Stream und auf YouTube .

SPORT1 ist vom ersten bis zum letzten Pfeil live mit dabei. Die TV-Übertragung am Dienstag startete mit der Nachmittagssession ab 13.30 Uhr. Am Abend um 20 Uhr startet dann die Abendsession. Die Partien können auch im LIVETICKER mitverfolgt werden.

Merk vor großer Herausforderung

Wright selbst startete souverän gegen die Niederländer Noa-Lynn van Leuven ins Turnier. Nichtsdestotrotz will Merk seine erfolgreiche Premiere bei der Darts-WM gegen „Snakebite“ fortsetzen und mit einem weiteren Sieg möglicherweise dazu beitragen, Wrights Karriereende zu beschleunigen.

Darts-WM: Spannung in der Abendsession

In der Abendsession steht ein weiteres hochkarätiges Duell auf dem Programm: Der dreimalige PDC-Weltmeister Michael van Gerwen trifft auf den Iren William O’Connor.

Gegen den japanischen Außenseiter hatte der dreimalige Weltmeister Michael van Gerwen unerwartet viele Probleme. Nun will MvG in der Abendsession bestätigen, dass er noch immer zu den Favoriten gehört.

Außerdem kämpfen Danny Noppert und Josh Rock in ihren Partien um den Einzug in die nächste Runde.

Dienstag, 23. Dezember 2025 - Spielplan im Überblick

Nachmittagssession:

Jonny Tata (NZL) - Ryan Meikle (ENG)

Daryl Gurney (ENG) - Callan Rydz (ENG)

Jermaine Wattimena (NED) - Scott Williams (ENG)

Peter Wright (SCT) - Arno Merk (GER)

Abendsession: