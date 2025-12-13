Darts-WM heute live im Free-TV, Gratis-Stream und Ticker - Gabriel Clemens startet ins Turnier

SPORT1 13.12.2025 • 10:30 Uhr Am Samstag stehen im Alexandra Palace eine Mittags- und eine Abendsession auf dem Programm. Nach dem Auftakterfolg von Arno Merk greift mit Gabriel Clemens der zweite Deutsche ins WM-Geschehen ein. SPORT1 ist live im TV, Stream und Ticker mit dabei.

Der dritte Turniertag der Darts-WM 2026 in London ( täglich live auf SPORT1 ) verspricht erneut hochklassige Duelle. Nach den ersten beiden Tagen richtet sich der Blick aus deutscher Sicht nun besonders auf Gabriel Clemens, der als zweiter Deutscher ins Turnier einsteigt.

Der Samstag beginnt mit der Nachmittagssession, ehe am Abend vier weitere Partien folgen. Clemens wird die letzte Partie des Tages bestreiten, sie ist für 23 Uhr angesetzt.

Darts-WM 2026: So sehen Sie Tag drei live im Free-TV und Gratis-Stream

Die Darts-WM ist wie schon in den vergangenen Jahren bei SPORT1 zu Hause. SPORT1 überträgt das Geschehen aus dem Ally Pally zum 22. Mal live im Free-TV sowie im Stream und auf YouTube .

SPORT1 ist bis zum letzten Pfeil am 3. Januar live mit dabei. Die Übertragung am Samstag startet mit der Nachmittagssession ab 13.45 Uhr. Am Abend um 20.15 Uhr startet dann die Abendsession. Die Partien können auch im LIVETICKER mitverfolgt werden.

Darts-WM heute live: Gabriel Clemens steigt ins Turnier ein

In der Nachmittagssession stehen zunächst vier Erstrunden-Duelle auf dem Programm. Unter anderem greift Ex-Weltmeister Gary Anderson ins Geschehen ein.

Am Abend folgt dann der große deutsche Moment: Gabriel Clemens, der 2023 als erster Deutscher das WM-Halbfinale erreichte, bestreitet um 23 Uhr sein Auftaktmatch gegen den US-Amerikaner Alex Spellman und startet damit seine WM-Mission im Alexandra Palace.

Zuvor ist noch der Engländer Luke Humphries, Weltmeister von 2024, in seinem Auftaktmatch gegen Landsmann Ted Evetts gefordert.

Darts-WM heute live: Die Duelle an Tag drei im Überblick

Samstag, 13. Dezember 2025

Nachmittagssession (ab 13.45 Uhr):

13.45 Uhr: Mario Vandenbogaerde (BEL) – David Davies (WAL)

14.30 Uhr: Andrew Gilding (ENG) – Cameron Crabtree (ENG)

15.30 Uhr: Luke Woodhouse (ENG) – Boris Krcmar (CRO)

16.30 Uhr: Gary Anderson (SCO) – Adam Hunt (ENG)

Abendsession (ab 20.15 Uhr):