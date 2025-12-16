Darts-WM heute live im Free-TV, Livestream & Ticker - Pikachu und Springer gefordert

SPORT1 16.12.2025 • 10:30 Uhr Heute starten mit Ricardo Pietreczko und Niko Springer die nächsten beiden Deutschen bei der Darts-WM. Auch der Weltmeister von 2021, Gerwyn Price, betritt die Bühne im Ally Pally.

Das Spektakel bei der Darts-WM im Alexandra Palace geht auch am heutigen Dienstag weiter. Mit Ricardo Pietreczko und Niko Springer hoffen erneut zwei deutsche Starter auf einen erfolgreichen Turnierauftakt.

Pietreczko trifft im ersten Spiel der Abendsession (ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) auf den Portugiesen José de Sousa, der nach einem Jahr ohne Teilnahme seine WM-Rückkehr feiert. Zum Abschluss des Tages (ab 23 Uhr) bekommt es Springer zudem mit dem Australier Joe Comito zu tun.

Darts-WM 2026: Tag 6 live im Free-TV und Gratis-Stream

Die Darts-WM ist wie schon in den vergangenen Jahren bei SPORT1 zu Hause. Übertragen wird das Geschehen aus dem Ally Pally zum 22. Mal live im Free-TV sowie im Stream und auf YouTube.

SPORT1 ist bis zum letzten Pfeil am 3. Januar live mit dabei. Die TV-Übertragung am Montag startet mit der Nachmittagssession ab 13.45 Uhr. Am Abend um 20 Uhr startet dann die Abendsession. Die Partien können auch im LIVETICKER mitverfolgt werden.

Darts-WM heute: Springer hofft auf ersten Sieg - Pietreczko will Serie fortsetzen

Springer war bei seinem WM-Debüt im vergangenen Jahr an Scott Williams gescheitert, der bereits in der frühen Session gefordert ist. Pietreczko dürfte hingegen darauf hoffen, sich bei seiner dritten Teilnahme erneut zu verbessern. Nachdem er 2024 in der dritten Runde ausgeschieden war, schaffte er es 2025 sogar bis in die vierte Runde des Turniers.

Zuvor stehen am Nachmittag bereits vier weitere Partien an, ehe am Abend auch zwei Top-Stars die Bühne betreten.

Den Auftakt macht am Dienstag der Schotte Alan Soutar im Duell mit dem Finnen Teemu Harju, bevor der Waliser Nick Kenny auf den Engländer Justin Hood trifft.

Darts-WM live: Heißes Duell an Tag sechs

Das dritte Match des Tages ist das spannende Duell zwischen dem Engländer Scott Williams und dem Filipino Paolo Nebrida. Williams erreichte 2024 das Halbfinale der WM und besiegte auf seinem Weg dorthin unter anderem Martin Schindler, Damon Heta und Michael van Gerwen. Im vergangenen Jahr zogen sowohl Williams als auch Nebrida in die dritte Runde ein.

In der letzten Partie der Nachmittagssession duelliert sich der vor dem Turnier an Position acht gesetzte Engländer Chris Dobey mit dem Chinesen Xiaochen Zong.

Neben den Partien der beiden deutschen Darts-Hoffnungsträger kommt es am Abend schließlich zum niederländischen Duell: Danny Noppert, die Nummer sechs der PDC Order of Merit, trifft auf Jurjen van der Velde. Der Weltmeister von 2021, Gerwyn Price, bekommt es darüber hinaus mit dem Tschechen Adam Gawlas zu tun.

Darts-WM heute live: Die Duelle an Tag sechs im Überblick

Dienstag, 16. Dezember 2025

Nachmittagssession (ab 13.45 Uhr):

Alan Soutar (Schottland) - Teemu Harju (Finnland)

Nick Kenny (Wales) - Justin Hood (England)

Scott Williams (England) - Paolo Nebrida (Philippinen)

Chris Dobey (England/Nr. 8) - Xiaochen Zong (China)

Abendsession (ab 20 Uhr):