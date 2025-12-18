Darts-WM heute live im Free-TV, Gratis-Stream und Ticker - van Gerwen und der 8. Deutsche am Start

SPORT1 18.12.2025 • 10:30 Uhr Mit Dominik Grüllich steigt der letzte Deutsche bei der Darts-WM ins Turnier ein. Auch Fallon Sherrock hat ihren ersten Auftritt im Ally Pally.

Tag acht bei der Darts-WM steht an. Am vorletzten Tag der Erstrundenspiele greift mit Dominik Grüllich der letzte von acht Deutschen ins Geschehen im Alexandra Palace ein (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1).

Mit Jermaine Wattimena hat der 23-Jährige aus dem oberbayerischen Wolnzach einen sehr schweren Gegner erwischt. Grüllich eröffnet mit seinem Match gegen den Niederländer die Abendsession (ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1). Später am Abend trifft die Engländerin Fallon Sherrock auf ihren Landsmann Dave Chisnall (21 Uhr).

Darts-WM 2026: So sehen Sie Tag acht live im Free-TV und Gratis-Stream

Die Darts-WM ist wie schon in den vergangenen Jahren bei SPORT1 zu Hause. Übertragen wird das Geschehen aus dem Ally Pally zum 22. Mal live im Free-TV sowie im Stream und auf YouTube .

SPORT1 ist vom ersten bis zum letzten Pfeil live mit dabei. Die TV-Übertragung am Donnerstag startet mit der Nachmittagssession ab 13.45 Uhr. Am Abend um 20 Uhr startet dann die Abendsession. Die Partien können auch im LIVETICKER mitverfolgt werden.

Darts-WM live: Rydz eröffnet den Tag

Das erste von acht Spielen bestreitet der Engländer Callan Rydz gegen Patrik Kovacs aus Ungarn. Klar favorisiert in diesem Match ist Rydz, der in der PDC Order of Merit auf 42 steht. Kovacs hingegen ist in den Top 100 nicht zu finden.

Anschließend bekommt es der Franzose Thibault Tricole mit dem japanischen Underdog Motomu Sakai zu tun, ehe es zum ersten englischen Duell des Tages zwischen Ryan Joyce und Owen Bates kommt.

Zum Abschluss der Nachmittagssession treffen Mike De Decker und David Munyua aufeinander, wobei Munyua schon im Vorfeld Darts-Geschichte geschrieben hat. Der Kenianer ist der erste Afrikaner außerhalb von Südafrika, der sich für eine WM qualifiziert hat.

Darts-WM heute im TV: Grüllich und Sherrock im Einsatz

Nach der Pause tritt dann ein weiterer WM-Debütant ans Oche: Dominik Grüllich fordert in seinem ersten Match im Ally Pally den Niederländer Jermaine Wattimena heraus, der in der Order of Merit auf Platz 19 steht und damit klar favorisiert ist.

Nach dem Spiel des Deutschen wird es in London wohl noch etwas lauter. Denn Fallon Sherrock gibt sich die Ehre. „The Queen of the Palace“ trifft auf ihren Landsmann Dave Chisnall und hat damit einen ganz dicken Brocken vor sich.

Im vorletzten Spiel des Tages ist der dreimalige Weltmeister Michael van Gerwen aus den Niederlanden klarer Favorit gegen Mitsuhiko Tatsunami aus Japan.

Beendet wird die Abendsession vom Duell zwischen Krzysztof Ratajski aus Polen und dem Philippiner Alexis Toylo.

Darts-WM heute live: Die Duelle an Tag acht im Überblick

Donnerstag, 18. Dezember

Spiele der Nachmittagssession:

Callan Rydz (England) – Patrik Kovacs (Ungarn)

Thibault Tricole (Frankreich) – Motomu Sakai (Japan)

Ryan Joyce (England) – Owen Bates (England)

Mike De Decker (Belgien) – David Munyua (Kenia)

Spiele der Abendsession:

Jermaine Wattimena (Niederlande) – Dominik Grüllich (Deutschland)

Dave Chisnall (England) – Fallon Sherrock (England)

Michael van Gerwen (Niederlande) – Mitsuhiko Tatsunami (Japan)