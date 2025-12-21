Darts-WM: Nächster gesetzter Starspieler raus

SPORT1 21.12.2025 • 14:52 Uhr Bei der Darts-WM scheidet der nächste gesetzte Star aus. Eine riesige Überraschung ist dies allerdings nicht.

Nächste kleine Überraschung bei der Darts-WM! Mit Ryan Joyce ist am Sonntagnachmittag im ersten Spiel der Nachmittagssession der nächste gesetzte Spieler ausgeschieden. Gegen den Polen Krzysztof Ratajski erwischte der Engländer, an Nummer 24 gesetzt, einen schwachen Tag und verlor mit 1:3 nach Sätzen.

Joyce kam nur auf einen Average von 86,75 Punkten und war seinem Kontrahenten dort deutlich unterlegen (93,91). Gegen Ratajski war das zu wenig, immerhin ist dieser die Nummer 37 der Welt und damit nur wenige Ränge hinter Joyce platziert.

Ratajski führte auch schnell mit 2:0 nach Sätzen. Ratajski holte sich beide Durchgänge jeweils mit 3:1 nach Legs. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

Darts-WM: Joyce wacht zu spät auf

Erst dann wachte Joyce kurzzeitig auf, fand zu seinem Spiel und verkürzte mit 3:0-Legs auf 1:2. Doch danach hatte der Engländer auf einmal wieder große Probleme.

Ratajski nutzte die Schwäche aus und machte mit einem 3:0 nach Legs in Satz vier alles klar. Der Pole konnte sich mit 37,5 Prozent erfolgreicher Würfe auf die Doppel auch auf seine Nerven verlassen.