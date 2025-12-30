Darts-WM: Littlers Viertelfinalgegner fix

Johannes Vehren 30.12.2025 • 15:03 Uhr Luke Littler ist am Montagabend ins Viertelfinale der Darts-WM eingezogen. Jetzt steht sein Gegner fest, auf den er an Neujahr trifft.

Der nächste Gegner bei der Darts-WM (vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1) für Luke Littler steht fest! Krzysztof Ratajski hat sich am Dienstagmittag im Achtelfinale mit 4:2 in Sätzen gegen Luke Woodhouse durchgesetzt und steht nach 2021 zum zweiten Mal in seiner Karriere in einem WM-Viertelfinale.

Der Pole, der sich im vergangenen Jahr wegen Aneurysmen (krankhafte Erweiterungen von Blutgefäßen im Gehirn) zweier Operationen unterzogen hatte, kam auf einen Average von 96,68 Punkten, gepaart mit einer Doppelquote von 45,2 Prozent. Ratajski spielte die Partie stets von vorne weg, denn Woodhouse erlaubte sich zu viele Fehler beim Checkout. Beispielsweise gelangen dem Engländer zwar acht perfekte Darts, doch das Leg ging daraufhin trotzdem an seinen Gegner.

Darts-WM: Viertelfinale findet an Neujahr statt

Das Duell zwischen Ratajski und Littler wird an Neujahr stattfinden. Die genaue Terminierung wird die PDC nach Abschluss aller Achtelfinals bekannt geben.