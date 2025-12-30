Darts-WM: Machtdemonstration von Luke Humphries! Kracher-Duell gegen Gian van Veen fix

Julius Schamburg 30.12.2025 • 23:27 Uhr Luke Humphries zieht bei der Darts-WM nach einer überzeugenden Leistung ins Viertelfinale ein. Dort kommt es zu einem echten Kracher-Duell.

Auf den Stolperstart folgte eine Machtdemonstration! Luke Humphries steht bei der Darts-WM 2026 im Viertelfinale. Der Weltmeister von 2024 setzte sich im letzten Achtelfinale gegen den Niederländer Kevin Doets mit 4:1 in Sätzen durch.

Dabei erwischte Humphries keinen guten Start. Doets schnappte sich Satz eins (3:1) und spielte dabei beachtliche 111,69 Punkte im Satzaverage. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

Humphries kämpft sich eindrucksvoll zurück

Doch „Cool Hand Luke” schlug zurück und holte sich den zweiten Satz (3:1). „Das war ein ganz starker Auftritt von ihm. Sehr konzentriert, sehr fokussiert“, sagte SPORT1-Experte Werner von Moltke.

Humphries kam immer besser in Fahrt und gewann auch die Sätze drei und vier (3:1, 3:0). Doets tat sich mit voranschreitender Spieldauer zunehmend schwer und ließ im Scoring stark nach.

„Er spielt überragend und wie ein Titelanwärter. Er fährt ja nicht hierher, um Zweiter zu werden“, sagte von Moltke im fünften Satz über Humphries. Auch diesen Satz sicherte sich der Engländer (3:0).

„Ab und zu muss der König mal zeigen, wer hier der Chef im Ring ist und das hat er getan“, resümierte von Moltke. SPORT1-Kommentator Basti Schwele sprach von einem „sehr überzeugenden“ Auftritt.

Letztlich spielte Humphries 103,07 Punkte im Drei-Dart-Average und traf 48,1 Prozent seiner Würfe auf die Doppel. Bei Doets waren es 92,33 Punkte im Average und eine Doppelquote von 45,5 Prozent.

Darts-WM: Humphries gegen van Veen gefordert

Und Humphries wird sich strecken müssen. Bei den Players Championship Finals im November verlor er gegen den 23-Jährigen (5:6). Auch im Finale der European Darts Championship musste sich Humphries geschlagen geben (10:11) - und van Veen krönte sich zum jüngsten Europameister der Geschichte.

Die Ergebnisse der Nachmittagssession:

Luke Woodhouse (ENG) - Krzysztof Ratajski (POL) 2:4

Jonny Clayton (ENG) - Andreas Harrysson (SWE) 4:2

Justin Hood (ENG) - Josh Rock (NIR) 4:0

Die Ergebnisse der Abendsession: