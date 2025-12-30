Darts-WM: Märchen von "Dirty Harry" beendet

Johannes Vehren 30.12.2025 • 16:33 Uhr Jonny Clayton gewinnt sein Achtelfinale bei der Darts-WM. Dadurch scheidet WM-Sensation Andreas Harrysson aus.

Das Märchen von Debütant Andreas Harrysson ist beendet! Der Schwede hat am Dienstagnachmittag sein Achtelfinale bei der Darts-WM (vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1) gegen die Nummer fünf der Welt, Jonny Clayton, knapp mit 2:4 in Sätzen verloren.

„Ich kann nicht aufhören zu zittern“, erklärte Clayton im Nachgang der dramatischen Partie bei SPORT1 und führte weiter aus: „Ein wichtiger Sieg - aber diese Erfahrung brauche ich nicht nochmal.“

Clayton spielt auf Premier-League-Teilnahme an

„Ich war seit einer langen Zeit nicht so nervös. Als ich auf die Leinwand geschaut habe, habe ich immer gesehen, dass er die Doppel trifft. Also habe ich mir selbst irgendwann gesagt: ‚Lass deinen Kopf unten‘“, erklärte Clayton auf der Pressekonferenz.

Mit dem Sieg rückt der Waliser im Live-Ranking auf Position vier vor, was die fixe Premier-League-Teilnahme bedeuten würde. „Der Sieg heißt, dass ich 100.000 Pfund sicher habe. Und ich bin zwischenzeitlich in den Top 4 der Welt. Damit könnten gute Sachen im kommenden Jahr folgen, eine Einladung zum Beispiel“, machte Clayton deutlich.

Und was die Premier League angeht? „Es ist das beste Turnier, du spielst Woche um Woche gegen die besten Spieler der Welt.“

Darts-WM: Clayton überlebt vier Setdarts

Knackpunkt der Partie war der fünfte Satz. Zu jenem Zeitpunkt stand es 2:2 und Harrysson ging zunächst mit 2:0 in Legs in Führung. Allerdings traf er dann mehrfach die Doppelfelder nicht und vergab insgesamt vier Setdarts, um erneut in Front zu gehen. Das konnte Clayton ausnutzen, um selbst mit 3:2 in Sätzen in Führung zu gehen.

„Der fünfte Satz hat das Spiel entschieden“, analysierte SPORT1-Experte Max Hopp und fügte hinzu: „In so einem Moment musst du abgeklärt sein und es gehört dann auch ein bisschen Glück dazu. Das hat Clayton in seiner Karriere schon häufiger erlebt als Harrysson.“

Harrysson klettert in der Weltrangliste

Auch im siebten Satz ging es in den Decider, welchen der Waliser für sich entscheiden konnte. Damit ist die WM für Harrysson beendet, der das Turnier auf Platz 114 in der Weltrangliste begonnen hat und sich durch seinen Achtelfinaleinzug bis auf Rang 73 vorgearbeitet hat.

Darts-WM: Clayton trifft an Neujahr auf Schindlers Bezwinger