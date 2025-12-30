Darts-WM: WM-Rekord gebrochen! Littler mittendrin

Der Rekord an geworfenen 180er-Aufnahmen bei der Darts-WM (vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1) ist am Montagabend gebrochen worden! Die bisherige Bestmarke von 914 Stück war vor zwei Jahren aufgestellt worden und ist nun Geschichte.
WM-Rekord gebrochen
Am 16. Tag der Darts-WM wird ein Rekord gebrochen. Dafür ist Weltmeister Luke Littler verantwortlich.
Im Achtelfinalduell gegen Rob Cross warf Luke Littler die insgesamt 915. 180er-Aufnahme der aktuellen WM. Bis zum Ende der Partie, welche der Weltmeister gewann, wurde die Anzahl der Maxima auf 920 erhöht.
Darts-WM um vier Tage verlängert
Dass der Rekord gebrochen wird, war vor dem Turnier sehr wahrscheinlich, denn aufgrund der Erhöhung der Spieleranzahl gibt es bei der diesjährigen WM vier Spieltage mehr als in der Vergangenheit.
Allerdings: Der Rekord wurde bereits am 16. Turniertag gebrochen - so viele gab es auch in den vergangenen Jahren. Bis zum 3. Januar haben die Darts-Stars noch Zeit, die Anzahl der 180er weiter nach oben zu schrauben.