Darts-WM: WM-Rekord gebrochen! Littler mittendrin

Johannes Vehren 30.12.2025 • 14:53 Uhr Am 16. Tag der Darts-WM wird ein Rekord gebrochen. Dafür ist Weltmeister Luke Littler verantwortlich.

Der Rekord an geworfenen 180er-Aufnahmen bei der Darts-WM (vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1) ist am Montagabend gebrochen worden! Die bisherige Bestmarke von 914 Stück war vor zwei Jahren aufgestellt worden und ist nun Geschichte.

Im Achtelfinalduell gegen Rob Cross warf Luke Littler die insgesamt 915. 180er-Aufnahme der aktuellen WM. Bis zum Ende der Partie, welche der Weltmeister gewann, wurde die Anzahl der Maxima auf 920 erhöht.

Darts-WM um vier Tage verlängert

Dass der Rekord gebrochen wird, war vor dem Turnier sehr wahrscheinlich, denn aufgrund der Erhöhung der Spieleranzahl gibt es bei der diesjährigen WM vier Spieltage mehr als in der Vergangenheit.