Darts-WM: Wright äußert pikante Vermutung zu MvG

Tobias Wiltschek 16.12.2025 • 12:47 Uhr Peter Wright glaubt, dass die Sehstärke von Michael van Gerwen nachlässt, er es aber nicht zugeben würde.

Gefragt nach dem Unterschied zwischen der älteren und der jüngeren Darts-Generation, antwortete der 55-jährige Schotte bei der Pressekonferenz: „Ich glaube, ihr Sehvermögen ist besser als unseres – das ist es wohl.“

In dem Zusammenhang erwähnte „Snakebite“, dass sein nur um ein Jahr jüngerer Landsmann Gary Anderson offensichtlich mit Brille oder Kontaktlinsen spiele, ehe er auch auf den erst 36-jährigen van Gerwen zu sprechen kam.

Darts-WM: Wright zweifelt an Sehstärke von van Gerwen

„Ich weiß nicht, ob Michael derzeit Kontaktlinsen trägt. Aber ich glaube, dass MvGs Sehkraft nachlässt“, sagte der zweimalige Weltmeister und fügte mit einem Lächeln hinzu: „Er wird es jedoch nicht zugeben.“

Wright zollte van Gerwen aber auch Respekt für dessen großartige Karriere. „Vor Jahren habe ich gegen Michael van Gerwen gespielt, als er auf dem Höhepunkt seiner Karriere war. Er war so etwas wie der Größte aller Zeiten. Es war ein Privileg, in so vielen Finals gegen ihn anzutreten“, schwärmte der Brite.

Darts-WM: Wright wünscht sich Duell mit van Gerwen

Er hätte auch nichts dagegen, wenn sich beide im Verlauf der laufenden WM wieder gegenüberstehen würden. „Ich würde noch einen oder zwei Gänge zulegen, denn gegen Michael braucht man das“, sagte er: „Ich möchte gegen ihn spielen. Er muss gewinnen, ich muss gewinnen. Das wäre toll für die Fernsehzuschauer. Ich möchte ihn schlagen.“

Zum Duell mit dem Niederländer könnte es schon in der 3. Runde kommen. Dafür müsste Wright jedoch zunächst den Deutschen Arno Merk bezwingen. Van Gerwen müsste noch zwei Runden überstehen.

Sein Auftaktspiel bestreitet der dreimalige Weltmeister am Donnerstag (ab 22 Uhr im LIVETICKER) gegen den Japaner Mitsuhiko Tatsunami.