Darts: Abschied von zwei prägenden Stimmen

SID 03.01.2026 • 21:28 Uhr Vor dem WM-Finale zwischen Luke Littler und Gian van Veen werden die Darts-Größen McDonald und Noble verabschiedet.

Die Darts-Szene nimmt Abschied von zwei der prägendsten Stimmen ihrer Geschichte. Für Master of Ceremonies John McDonald und Referee George Noble war das Finale der Weltmeisterschaft am Samstag im Alexandra Palace in London der letzte Auftritt auf der großen Bühne, beide gingen nach 19 Jahren in den Ruhestand. Rund um das Endspiel zwischen Luke Littler und Gian van Veen wurden Noble (57) und McDonald (65) aufgrund ihrer Verdienste für den Sport in die Hall of Fame der PDC aufgenommen.

McDonald kam wie Noble 2007 zur PDC. „John und George haben in den letzten 20 Jahren maßgeblich zum Wachstum der PDC beigetragen“, sagte PDC-Geschäftsführer Matthew Porter: „Wir sind John und George unglaublich dankbar für ihre Beiträge, nicht nur für die PDC, sondern für den Dartsport im Allgemeinen, ihre Aufnahme in die Hall of Fame würdigt ihren enormen Einfluss auf diesen Sport.“

Als Ersatz für McDonald steht Lewis Jones bereit, der Engländer war bereits im Turnierverlauf bei mehreren Spielen im Einsatz gewesen. Für Turniere außerhalb Großbritanniens, die von der PDC Europe organisiert werden, steht der Deutsche Philip Brzezinski bereit.

Nobles Abschied wird durch die jüngere Caller-Generation um Huw Ware aufgefangen, wie es bereits nach dem Karriereende von Ikone Russ Bray der Fall gewesen war.