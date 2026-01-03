Darts-WM: Besondere Ehre für legendäres Duo

Julius Schamburg 03.01.2026 • 20:12 Uhr John McDonald und George Noble wird eine besondere Ehre zuteil. Das gibt der Veranstalter vor dem Finale der Darts-WM offiziell bekannt.

Zeremonienmeister John McDonald (65) und Schiedsrichter George Noble (57) sind in die PDC Hall of Fame aufgenommen worden. Das gab der Verband vor dem WM-Finale am Samstagabend (JETZT LIVE auf SPORT1) offiziell bekannt.

Im Rahmen des Endspiels zwischen Luke Littler und Gian van Veen werden McDonald und Noble ihre letzten Auftritte haben: McDonald wird die Spieler auf die Bühne holen und die Trophäenübergabe moderieren, Noble als Caller fungieren. Nach der Weltmeisterschaft geht das Duo in den Ruhestand.

PDC-Boss adelt John McDonald

„Ich bin nicht eines Tages aufgewacht und habe beschlossen, dass ich den Dartsport verlassen werde“, verriet McDonald jüngst im großen SPORT1-Abschiedsinterview.

„Der weltbekannte Zeremonienmeister McDonald ist seit 2007, als er die Nachfolge von Phil Jones antrat, Vollzeitmitglied des PDC-Teams, obwohl er bereits 2004 The Showdown moderiert hatte und auch in den frühen Phasen der Premier League mitwirkte. Seitdem ist McDonald zu einer sofort erkennbaren Persönlichkeit in der Dartswelt geworden, der die Spieler in seinem eigenen, unnachahmlichen Stil vorstellt“, schreibt die PDC.

„Johns Begeisterung, Leidenschaft und seine Fähigkeit, durch seine Art zu moderieren eine bestimmte Atmosphäre zu schaffen, sind einer der Hauptgründe dafür, dass Darts so beliebt geworden ist“, betont PDC-Boss Matt Porter.

Darts-WM: Noble und der historische 9-Darter

„Noble hingegen ist seit fast zwei Jahrzehnten als Schiedsrichter im PDC-Geschäft tätig und kann auf eine glänzende Karriere zurückblicken, nachdem er zuvor das Schiedsrichterteam der BDO geleitet hatte. Der 57-Jährige hat sieben Neun-Darter auf der Bühne des Alexandra Palace begleitet und hatte die Ehre, das erste perfekte Leg in der Geschichte der PDC-Weltmeisterschaft auszurufen – erzielt von Raymond van Barneveld (2. Januar 2009 vs. Jelle Klaasen)“, erinnert sich der Veranstalter zurück.