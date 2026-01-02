Darts-WM: Große Geste für Searle

Die 180er-Schilder bei Darts-Turnieren sind legendär: Egal, ob dort witzige Sprüche oder Grußbotschaften zu sehen sind oder sie einfach nur als Jubelzeichen bei einem geworfenen Maximum herhalten. Am Freitagabend wunderten sich jedoch einige Fans vor den WM-Halbfinals im Ally Pally über besondere Pappschilder.
Große Geste für Searle
Hauptsponsor Paddy Power ließ sowohl die gelbe „180“ als auch die weiße Sponsorenschrift auf dem grünen Untergrund verschwommen drucken – und machte so auf eine seltene Krankheit aufmerksam, an der einer der vier verbliebenen Spieler leidet. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)
Darts-WM: Searle leidet an Augenkrankheit
Die Rede ist von Ryan Searle. Schon in der Vergangenheit war bei „Heavy Metal“ die schlechte Augenleistung aufgefallen, oftmals musste der Engländer den Caller nach dem geworfenen Score fragen.
Erst in den vergangenen anderthalb Jahren stellte sich heraus: Searle leidet an autosomal-dominanter Optikusatrophie. Kurz gesagt an einer seltenen Sehnervenerkrankung, die zu fortschreitendem Sehverlust führt, oft schon im Kindesalter beginnt und als Symptome insbesondere unscharfes Sehen und Störungen des Farb- und Kontrastsehens mit sich bringt.
Weil Searle seine Vorreiterrolle ausnutzen will, hat er bereits während der knapp drei Wochen in London gemeinsam mit dem niederländischen TV-Sender Viaplay eine Kampagne der ADOA Foundation unterstützt, bei der bereits Spenden von über 16.000 Euro eingegangen sind.
Searle will „viel Bewusstsein schaffen“
Paddy Power wird ebenjenen Betrag noch einmal zusätzlich spenden, sodass bereits jetzt eine Summe von über 30.000 Euro zusammengekommen ist.
Searle selbst sagte jüngst: „Wenn ich dafür viel Bewusstsein schaffen und dazu beitragen kann, ein Heilmittel zu finden, bedeutet mir das viel.“