Darts-WM: Littler stürmt dank irrer Serie ins Finale

Julius Schamburg 02.01.2026 • 21:53 Uhr Luke Littler zieht bei der Darts-WM ins Finale ein. Das 18 Jahre alte Wunderkind gerät in Rückstand und spielt sich dann in einen Rausch. Sein zweiter WM-Titel rückt immer näher.

Mit der nächsten Machtdemonstration ins Finale! Luke Littler hat Ryan Searle im Halbfinale der Darts-WM 2026 klar mit 6:1 in Sätzen besiegt und einen großen Schritt in Richtung Titelverteidigung gemacht.

Darts-WM: Littler erreicht Historisches

Drei Finalteilnahmen in Folge waren zuvor nur Legende Phil Taylor (14-maliger PDC-Weltmeister) und Gary Anderson (zweimaliger PDC-Weltmeister) gelungen.

„Ich bin sehr glücklich. Morgen geht es wieder los – ein letztes Mal. Das dritte Finale in Folge. Das ist unglaublich“, sagte Littler bei DAZN.

Searle schnappte sich den ersten Satz im Decider. Doch Littler ließ sich nicht beirren, holte sich den nächsten Durchgang (3:1) und glich in Sätzen aus. Gegen den Anwurf holte sich die Nummer eins der PDC Order of Merit auch den dritten Satz (3:2).

Littler kam immer besser in Fahrt und gab im vierten Satz kein Leg ab (3:0). Mit einem 110er Checkout (Triple-19, Single-13, Doppel-20) sorgte er zum Abschluss für ein Highlight. „Das ist der erste kleine Express, der hier losgeht. Und das hat Littler ja in jedem Spiel. Searle muss jetzt aufpassen“, merkte SPORT1-Experte Robert Marijanovic an.

Auch die nächsten beiden Sätze gewann Littler klar (beide 3:0). Damit hatte das 18 Jahre alte Wunderkind zwischenzeitlich sogar elf Legs in Folge gewonnen. „Dominanter kann man eigentlich nicht mehr spielen“, sagte Marijanovic.

Littler von Searles Highfinish beeindruckt

Im ersten Leg des siebten Satzes beendete Searle den Run - und wie! Mit einem Big Fish - das mit 170 Punkten größtmögliche Finish im Darts - beeindruckte er auch Littler. Dieser hatte zuvor sieben perfekte Darts geworfen, verpasste dann aber mit dem achten Dart die Triple-20 - und damit auch den 9-Darter - knapp.

Littler gewann den Satz schließlich im Decider - und damit auch das Match. Der Engländer verwandelte seinen ersten Matchdart auf der Doppel-20 und ließ sich von den Fans feiern.

„Ich hätte heute Abend ein bisschen besser sein können, habe ein paar Doppel verpasst. Aber wie ihr wisst, bin ich mit über 50 Prozent zufrieden“, erklärte Littler auf der Pressekonferenz.

„Heavy Metal“ kam auf 93,31 Punkte im Average und war auf die Doppel zu 42,1 Prozent erfolgreich.

Darts-WM: Kleine Veränderung bei Littler zu erkennen

Auffällig war am Freitagabend, dass Littler bei seinem Wurfstil kleine Veränderungen vorgenommen zu haben schien. Besonders die linke Hand des Engländers war dabei anders positioniert als üblich.

„Ich mache das nicht mit Absicht, aber es hat funktioniert“, sagte Littler auf SPORT1-Nachfrage. Experte Max Hopp erklärte: „Das machen Spieler manchmal unterbewusst.“

Für Searle ließ sich Hauptsponsor Paddy Power eine besondere Geste einfallen. Bei den Pappschildern im Publikum waren sowohl die gelbe „180“ als auch die weiße Sponsorenschrift auf dem grünen Untergrund verschwommen gedruckt – um auf eine seltene Augenkrankheit aufmerksam zu machen, unter der Searle leidet.