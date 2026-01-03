Darts-WM: „Der phänomenale Gian van Veen“ - Presse feiert Shootingstar

Johannes Vehren 03.01.2026 • 12:32 Uhr Gian van Veen steht zum ersten Mal in seiner Karriere im Finale der Darts-WM. Nach dem spektakulären Sieg gegen Gary Anderson feiert die Presse den 23-Jährigen ab.

Er hat es geschafft! Gian van Veen steht als dritter Niederländer im Finale der Darts-WM (Am Samstag LIVE auf SPORT1, Countdown ab 19 Uhr). Als der 23-Jährige am Freitagabend um 23.50 Uhr seinen ersten Matchdart auf die Doppel-16 verwandelte, wusste er nicht wohin mit seinen Gefühlen.

Van Veen schlug sein großes Idol Gary Anderson mit 6:3 in Sätzen und dem Schotten blieb nur eines übrig: seinem Gegner zu applaudieren. Im Nachgang gestand van Veen: „Ich könnte weinen.“

Van Veen erlebt ein „Darts-Märchen“

Die niederländische Presse ist fasziniert von dem Jungen aus dem kleinen Dorf Poederoijen in der Provinz Gelderland. „Der phänomenale Gian van Veen“, titelte Algmeen Dagblad nach dem Finaleinzug.

Es wurde hinzugefügt: „Gegen sein Idol, um einen Platz im WM-Finale zu spielen, kann für Van Veen getrost als Darts-Märchen bezeichnet werden. Aber ultimative Darts-Märchen enden letztendlich nur auf eine Weise, nämlich mit dem Weltmeistertitel in den Händen.“

Darts-WM: Van Veen und Anderson mit großen Spektakel

Beide Stars lieferten sich am Freitagabend einen offenen Schlagabtausch und boten damit den Zuschauern ein großes Spektakel. Sie spielten jeweils knapp 103 Punkte im Average, warfen zusammen 25 180er-Aufnahmen und beiden gelang es, im fünften Satz den Big Fish (170er-Finish) zu angeln.

De Telegraf bezeichnete das Spiel aufgrund dessen als ein „großartiges Duell“ sowie ein „besonders hochkarätiges Halbfinale“.

Darts-WM: Pfiffe gegen van Veen

Da Anderson zu den absoluten Publikumslieblingen gehört, feuerten die Zuschauer im legendären Alexandra Palace vor allem ihn an, und vereinzelt gab es bei wichtigen Würfen von van Veen Pfiffe. Doch er blieb cool.

„Der junge Niederländer besiegte nicht nur den Schotten, sondern hielt auch der ihm feindlich gesinnten Menge stand“, ergänzte der Telegraf.

Littler und van Veen leiten Generationswechsel ein

Im Endspiel steht van Veen keinem Geringeren als Luke Littler gegenüber, der bis dato durch das Turnier fegt und lediglich vier Sätze abgegeben hat. Bemerkenswert: Beide Kontrahenten duellierten sich erst vor rund zwei Jahren am 26. November 2023 im Junioren-WM-Finale.

Das bessere Ende hatte der Niederländer, der nach seinem Triumph am Freitagabend darauf verwies, dass er damals bei den Buchmachern der Favorit gewesen sei, aber dies heutzutage unvorstellbar sei. „Es klingt wirklich verrückt, gegen Luke Littler als Favorit zu gelten, aber das war damals der Fall“, erinnerte van Veen mit einem Lächeln auf den Lippen.

An dem bevorstehenden Finale ist der aktuell stattfindende Generationenwechsel im Darts deutlich erkennbar. Schließlich duelliert sich am Samstagabend ein 23-Jähriger mit einem 18 Jahre alten Wunderkind, welches bereits im vergangenen Jahr seinen ersten WM-Titel gewann und nun zum dritten Mal in Folge im WM-Finale steht.