Darts-WM: Doppelter Coup von Littler - Weltmeister und Ballon d'Art

Julius Schamburg 03.01.2026 • 23:22 Uhr Luke Littler verteidigt bei der Darts-WM 2026 seinen Weltmeistertitel. Doch der neuerliche Triumph ist nicht die einzige Auszeichnung, über die sich das 18 Jahre alte Wunderkind freuen darf.

Luke Littler hat bei der Darts-WM 2026 triumphiert und seinen Weltmeistertitel erfolgreich verteidigt. Durch die Final-Show gegen Gian van Veen (7:1) sicherte sich „The Nuke“ - wie schon bei der WM 2025 - noch einen weiteren Titel.

Der 18-jährige Engländer gewann auch dieses Jahr wieder den Ballon d’Art, der an den Spieler mit den meisten Maxima verliehen wird.

Ballon d’Art: Littler verpasst Rekord von Smith

Bei seinem fulminanten Sieg gegen van Veen warf der Ausnahmekönner 16 180er-Aufnahmen. Über den gesamten Turnierverlauf scorte Littler sogar ganze 73-mal die Höchstpunktzahl mit einer Aufnahme.

Zum Turnierrekord von Michael Smith (83) aus dem Jahr 2022 fehlten dem Weltranglistenersten aber dann doch noch ein paar. Im Vorjahr hatte Littler ebenfalls den Ballon d’Art geholt (76 Maxima).

Der im jüngsten Endspiel der WM-Geschichte unterlegene van Veen warf am Samstagabend neunmal die 180. Mit 57 Maxima über das ganze Turnier hinweg belegt er den dritten Platz. Halbfinalist Gary Anderson nagelte als Zweitbester 59-mal die Höchstpunktzahl ins Board.

Darts-WM: Neuer 180er Rekord

Insgesamt wurden bei dieser Weltmeisterschaft 1127 180er geworfen. Dadurch wurde auch der Rekord für die meisten 180er im Verlauf eines gesamten Turniers geknackt. Dieser wurde bei der WM 2024 aufgestellt (914). Allerdings gab es dieses Jahr durch die auf 128 Teilnehmer gestiegene Spieleranzahl auch eine höhere Anzahl an Matches.