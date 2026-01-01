Darts-WM heute LIVE im Free-TV, Gratis-Stream & Ticker - Littler und Humphries wollen ins Halbfinale

SPORT1 01.01.2026 • 10:30 Uhr Die Darts-WM geht in die heiße Phase. Am Donnerstag werden die Halbfinal-Tickets ausgespielt. Können die Underdogs weiter überraschen?

Das neue Darts-Jahr startet gleich mit einem großen Knall. Bei der Darts-WM werden am Neujahrstag die vier Halbfinalisten gesucht.

Bisher ist es eine Weltmeisterschaft der Überraschungen. Mit einer Viertelfinal-Teilnahme von Ryan Searle, Justin Hood und Krzysztof Ratajski hätten wohl die wenigsten gerechnet. Jetzt wollen die Außenseiter auch das Halbfinale erreichen (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1).

Darts-WM 2026: So sehen Sie Tag 18 live im Free-TV und Gratis-Stream

Die Darts-WM ist,wie schon in den vergangenen Jahren, bei SPORT1 zu Hause.

Die TV-Übertragung am Dienstag startete mit der Nachmittagssession ab 13.30 Uhr. Am Abend um 20 Uhr beginnt dann die Abendsession.

Darts-WM: Wer kommt ins Halbfinale?

Mit Ryan Searle und Justin Hood sind gleich zwei Überraschungen in der Nachmittagssession gefordert. Searle trifft auf die Nummer fünf der Welt, Jonny Clayton.

Im zweiten Spiel des Nachmittags will Gary Anderson die Mega-Sensation Hood aus dem Turnier nehmen. Der wird aber etwas dagegen haben und versuchen, weiteres Preisgeld für seinen Traum vom Restaurant einzuspielen.

Darts-WM: Marschieren Littler und Humphries weiter?

In der Abendsession wollen dann die beiden Top-Favoriten Luke Littler und Luke Humphries das Halbfinale klarmachen.

Das auf dem Papier deutlichste Spiel des Tages dürfte das Duell zwischen Titelverteidiger Littler und dem Polen Krzysztof Ratajski werden.

Zum Abschluss des Abends kommt es dann zum packenden Spiel zwischen Luke Humphries und dem Geheimfavoriten Gian van Veen.

Darts-WM: Donnerstag, 1. Januar 2026 - Spielplan im Überblick

Nachmittagssession (ab 13:45 Uhr):

Ryan Searle (ENG) - Jonny Clayton (WAL)

Gary Anderson (SCO) - Justin Hood (ENG)

Abendsession (ab 20.15 Uhr):