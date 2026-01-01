Darts-WM: Gary Anderson wirft WM-Sensation raus

Julius Schamburg 01.01.2026 • 16:16 Uhr Der Traum vom dritten WM-Titel lebt: Gary Anderson zieht bei der Darts-WM ins Halbfinale ein. Damit findet auch der Sensationslauf von Justin Hood ein Ende.

Gary Anderson marschiert weiter - das WM-Märchen von Justin Hood ist vorbei! Der zweimalige Weltmeister (2015 und 2016) setzte sich gegen den Underdog mit 5:2 in Sätzen durch und steht bei der Darts-WM im Halbfinale.

Anderson erwischte den besseren Start, schnappte sich den ersten Satz mit 3:0 in Legs und breakte Hood auch zu Beginn des zweiten Satzes. Dann gewann jedoch der Engländer drei Legs in Folge und glich in Sätzen aus.

Darts-WM: Anderson beeindruckt mit Highfinish

Der dritte Durchgang ging wiederum an Anderson, der auch im vierten Satz schon mit 2:1 in Legs führte. Doch Hood erkämpfte sich die nächsten beiden Legs und checkte 120 Punkte (Single-20, Triple-20, Double-20) zum Satzgewinn. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

Die nächsten drei Sätze gewann allesamt Anderson. Im ersten Leg des siebten Satzes beeindruckte er mit einem 161er Finish (Triple-20, Triple-17, Bullseye). „Wahnsinnsmomente jetzt von Gary Anderson. Zockt der hier auf! Das sind Champion-Darts“, rief SPORT1-Kommentator Basti Schwele in sein Mikrofon. Anderson verwandelte schließlich seinen fünften Matchdart auf der Doppel-6.

„The Flying Scotsman“ spielte 98,61 Punkte im Drei-Dart-Average und traf 45 Prozent seiner Würfe auf die Doppel. „Happy Feet“ landete bei 92,9 Punkten im Average und einer Doppelquote von 43,8 Prozent.

Justin Hood und der Traum vom eigenen Restaurant

Im Achtelfinale hatte Hood bei seinem Sieg gegen Josh Rock (4:0) noch einen neuen WM-Rekord aufgestellt, als er elf aufeinanderfolgende Würfe auf die Doppel traf. Davon war der 32-Jährige am Donnerstag weit entfernt.

Hood kassiert für sein Viertelfinal-Aus 100.000 Pfund Preisgeld. Damit dürfte er genügend Geld zusammen haben, um sich seinen Traum vom eigenen chinesischen Restaurant zu erfüllen, wovon er im Laufe der WM immer wieder erzählte.

Darts-WM: Mögliches Duell mit Humphries wartet

Anderson hat bereits 200.000 Pfund sicher und rückt im Live-Ranking auf Platz sechs vor. Damit wäre der Schotte auch ein heißer Kandidat für die Premier League, wobei er eine Teilnahme zuletzt noch ausgeschlossen hatte. „Er ist einer der heißen Titelanwärter, hier bei dieser Weltmeisterschaft“, sagte SPORT1-Experte Max Hopp.