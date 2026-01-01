Darts-WM: Littler legt im Fan-Zoff nach

SPORT1 01.01.2026 • 15:02 Uhr Luke Littler steht zu seinen kontroversen Aussagen über die Fans des Alexandra Palace. Gleichzeitig zeigt sich der Dart-Weltmeister aber auch kalt erwischt.

„Ich bereue nichts“: Luke Littler steht weiter zu seinen kontroversen Aussagen über die Fans im Alexandra Palace bei der Darts-WM. Der Weltmeister gab zwar an, nach seinem Sieg über Rob Cross aus den Emotionen heraus gesprochen zu haben, wollte vom Inhalt seiner Botschaft aber nicht abweichen.

Zur Erinnerung: Das Publikum hatte sich beim Drittrunden-Duell mit Cross erstmals deutlich gegen Littler gestellt. Woraufhin dieser im anschließenden Interview auf der Bühne gerufen hatte: „Darf ich nur eins sagen? Ihr bezahlt die Tickets und ihr bezahlt mein Preisgeld, also danke, danke für mein Geld! Danke, dass ihr mich ausgebuht habt. Danke – kommt schon!“

Nun erklärte er sich bei Sky Sports: „Das war definitiv eine Aufgabe, auf die ich nicht vorbereitet war. Es sind Weltmeisterschaften – wollten sie, dass der Außenseiter gewinnt, wollten sie, dass die Spiele länger dauern, wer weiß das schon? Ich habe einfach meine Arbeit gemacht." (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

Littler deutlich: „Das habe ich nicht erwartet“

Bei seinen Aussagen auf der Bühne habe es sich um „pure Emotion“ gehandelt: „Ich habe gesagt, was ich gesagt habe. Ich wollte es letztes Jahr irgendwann sagen, aber die Fans haben für die Tickets bezahlt und sie bezahlen so ziemlich auch unser Preisgeld. Also ja, ich bereue nichts.“

Die Ablehnung der Darts-Anhänger im Ally Pally stellte für Littler eine weitgehend neue Erfahrung dar: „Ich denke, neun von zehnmal bin ich der Favorit, und das habe ich nicht erwartet. Ich habe nicht erwartet, dass die Fans wollen, dass Rob gewinnt. Aber ich kann daraus lernen.“

Auch Mama Littler meldet sich zu Wort

Der Vorfall hatte für mächtig Wirbel gesorgt, selbst Littlers Mutter hatte sich öffentlich zu Wort gemeldet und sich mit den Kritikern angelegt.

Ob er die Menge nun wieder für sich gewinnen könne, wurde Littler vor seinem Viertelfinale gegen Krzysztof Ratajski (heute 20.15 Uhr LIVE auf SPORT1) noch gefragt: „Ich weiß es nicht. Ich muss einfach mit vollem Herzen spielen und gewinnen.“