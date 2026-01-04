Darts-WM: "Luke Littler ist großartig für den Sport"

Johannes Vehren 04.01.2026 • 15:25 Uhr Gian van Veen verliert deutlich gegen Luke Littler das Finale der Darts-WM. Nach seiner Niederlage findet der Niederländer bemerkenswerte Worte.

Nach seiner deutlichen 1:7-Niederlage im WM-Finale hat sich Gian van Veen zum Stellenwert von Luke Littler im Dartsport geäußert und bemerkenswerte Worte gefunden.

„Jeder weiß, dass Phil Taylor und Michael van Gerwen noch vor ihm stehen, aber was Luke allgemein für den Sport getan hat ...“, sagte van Veen und führte weiter aus: „Es wird viel mehr über den Sport berichtet, wodurch er attraktiver geworden ist und jeder investiert mehr Zeit darin.“

Darts-WM: Littler „ist großartig für den Sport“

Van Veen beschrieb dieses Phänomen als „Luke-Littler-Effekt“ und erklärte: „Er ist großartig für den Sport und ich als Spieler profitiere davon in den nächsten Jahren.“

Zwar sei Littler noch nicht die Nummer drei hinter Taylor und van Gerwen, was die Titel angeht, aber „wenn man sieht, wo er den Sport hingebracht hat, dann ist er das“.

„Das war der Knackpunkt im Spiel“

Nur in den ersten beiden Sätzen hatte van Veen am Samstagabend eine Chance. Nachdem er mit 1:0 in Führung ging, führte der Niederländer im zweiten Satz bereits mit 2:0 in Legs und hatte einen Setdart, welchen er jedoch verpasste.

Littler drehte im Anschluss auf, gewann drei Legs in Folge und sicherte sich noch den Satz. „Als ich einen Dart zur 2:0-Führung vergeben habe, habe ich schon gedacht, dass es das jetzt war. Das war der Knackpunkt im Spiel. Der zweite Satz hat mir das Spiel gekostet“, haderte der 23-Jährige im Anschluss.

Van Veen löst MvG ab

Er ergänzte: „Im Moment ist Luke Littler nicht zu stoppen. Er setzt dich in jedem Leg unter Druck und dann darf man nicht viele Darts auf die Doppel liegen lassen. Er hat jeden kleinsten Fehler von mir ausgenutzt.“

Auch wenn das deutliche Resultat schmerzen würde, war der Niederländer stolz auf sein Turnier. Durch seinen Lauf bis ins Finale kletterte er in der Order of Merit von Platz zehn auf Rang drei und ist neuerdings die niederländische Nummer eins. Van Veen löste damit nach 13 Jahren Michael van Gerwen ab.