„Das ist verrückt“: Demütiger van Veen feiert Meilensteine

Der Niederländer löst Landsmann Michael van Gerwen nach 13 Jahren als niederländische Nummer eins ab.

Gian van Veen wirkte überrumpelt. Er selbst soll nun die neue Nummer drei der Welt sein? Und bester Niederländer? „Das ist verrückt“, sagte der junge Darts-Profi nach seinem sensationellen 5:1-Statement über Luke Humphries im Viertelfinale der Weltmeisterschaft in London. Doch tatsächlich hatte der 23-Jährige mit dem Sieg gegen den Champion von 2024 nicht nur das Halbfinale, sondern gleich mehrere Meilensteine erreicht.

Mit den nun erspielten 200.000 Pfund Preisgeld ist der Europameister und Junioren-Weltmeister van Veen in der Weltrangliste auf Platz drei vorgerückt - und liegt damit nun knapp vor dem bereits ausgeschiedenen Michael van Gerwen. „So sehe ich das nicht. Natürlich bin ich im Moment die Nummer drei der Welt, was sich total verrückt anfühlt, wenn man es überhaupt ausspricht“, sagte er bei DAZN, aber: „Ich weiß, was Michael in den letzten 13 Jahren geleistet hat. Für mich wird es sich immer so anfühlen, als wäre Michael die Nummer eins der Niederlande. Egal, was die Rangliste sagt.“

Seit 2012 war van Gerwen die niederländische Nummer eins, untermauerte seinen Status mit den WM-Titeln 2014, 2017 und 2019. Von 2014 bis 2021 war „Mighty Mike“ Weltranglistenerster. Nach seinem Achtelfinal-Aus gegen den Schotten Gary Anderson steht nun van Veen im Fokus.