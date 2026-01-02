Darts-WM: So heißt Gian van Veen wirklich

Gian van Veen ist dabei, sich einen großen Namen in der Darts-Welt zu machen. Der 23-Jährige entzauberte am Donnerstagabend Luke Humphries mit 5:1 in Sätzen, zog ins Halbfinale bei der Darts-WM (vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1) ein und löste dadurch Michael van Gerwen als Nummer eins der Niederlande ab.
So heißt Gian van Veen wirklich
Shootingstar van Veen ist bei der Darts-WM unter dem Namen „Gian“ bekannt. Doch eigentlich lautet sein bürgerlicher Vorname anders.
Jeder nennt ihn ausschließlich „Gian“ - doch das ist gar nicht sein bürgerlicher Vorname. Dieser lautet Pieter Gerard - doch so nennt ihn eigentlich niemand.
Darts-WM: Generationenduell gegen Anderson
Van Veen äußerte sich in der Vergangenheit noch nicht dazu, wieso er seinen Spitznamen in der Öffentlichkeit etabliert hat - vermutlich weil viele davon ausgehen, dass er wirklich nur „Gian“ mit Vornamen heißt.
Am Freitagabend hat der 23-Jährige die große Möglichkeit, ins WM-Finale einzuziehen. Im Generationenduell gegen Gary Anderson (55) kämpft er um die Finalteilnahme.
Im Endspiel würde dann entweder Luke Littler oder Ryan Searle warten.