Darts-WM: So heißt Gian van Veen wirklich

Johannes Vehren 02.01.2026 • 13:56 Uhr Shootingstar van Veen ist bei der Darts-WM unter dem Namen „Gian“ bekannt. Doch eigentlich lautet sein bürgerlicher Vorname anders.

Jeder nennt ihn ausschließlich „Gian“ - doch das ist gar nicht sein bürgerlicher Vorname. Dieser lautet Pieter Gerard - doch so nennt ihn eigentlich niemand.

Darts-WM: Generationenduell gegen Anderson

Van Veen äußerte sich in der Vergangenheit noch nicht dazu, wieso er seinen Spitznamen in der Öffentlichkeit etabliert hat - vermutlich weil viele davon ausgehen, dass er wirklich nur „Gian“ mit Vornamen heißt.

Am Freitagabend hat der 23-Jährige die große Möglichkeit, ins WM-Finale einzuziehen. Im Generationenduell gegen Gary Anderson (55) kämpft er um die Finalteilnahme.