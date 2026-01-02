Newsticker
Darts-WM>

Darts-WM: So heißt Gian van Veen wirklich

So heißt Gian van Veen wirklich

Shootingstar van Veen ist bei der Darts-WM unter dem Namen „Gian“ bekannt. Doch eigentlich lautet sein bürgerlicher Vorname anders.
Gian van Veen gewinnt das Viertelfinale gegen Ex-Weltmeister Luke Humphries und komplettiert die Halbfinals der Darts-WM 2026.
Johannes Vehren
Shootingstar van Veen ist bei der Darts-WM unter dem Namen „Gian“ bekannt. Doch eigentlich lautet sein bürgerlicher Vorname anders.

Gian van Veen ist dabei, sich einen großen Namen in der Darts-Welt zu machen. Der 23-Jährige entzauberte am Donnerstagabend Luke Humphries mit 5:1 in Sätzen, zog ins Halbfinale bei der Darts-WM (vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1) ein und löste dadurch Michael van Gerwen als Nummer eins der Niederlande ab.

Jeder nennt ihn ausschließlich „Gian“ - doch das ist gar nicht sein bürgerlicher Vorname. Dieser lautet Pieter Gerard - doch so nennt ihn eigentlich niemand.

Darts-WM: Generationenduell gegen Anderson

Van Veen äußerte sich in der Vergangenheit noch nicht dazu, wieso er seinen Spitznamen in der Öffentlichkeit etabliert hat - vermutlich weil viele davon ausgehen, dass er wirklich nur „Gian“ mit Vornamen heißt.

Am Freitagabend hat der 23-Jährige die große Möglichkeit, ins WM-Finale einzuziehen. Im Generationenduell gegen Gary Anderson (55) kämpft er um die Finalteilnahme.

Im Endspiel würde dann entweder Luke Littler oder Ryan Searle warten.

