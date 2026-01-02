Darts-WM: Warnung an Littler - den Kampf "kannst du nicht gewinnen"

Moritz Pleßmann 02.01.2026 • 16:56 Uhr Luke Littler legt sich bei der Darts-WM mit dem Publikum im Alexandra Palace an. Vincent van der Voort übt Kritik am Weltmeister.

Ex-Darts-Profi Vincent van der Voort hat Kritik am Umgang von Weltmeister Luke Littler mit den Fans bei der Darts-WM geübt.

„Er sollte eigentlich mit einem Statement rausgehen, dass es nicht so gemeint war. Das Beste, was er tun kann, ist zu sagen, dass es eine dumme Aussage im Eifer des Gefechts war“, sagte er in seinem Podcast Darts Draait Door.

„Es ist nicht klug, die Fans so zu behandeln. Das war nicht der glücklichste Moment seiner Karriere“, bewertete van der Voort. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

Darts-WM: Littler mit Buhrufen begrüßt

Vor der Viertelfinal-Partie gegen den Polen Krzysztof Ratajski (5:0) war Littler sogar mit Buhrufen empfangen worden.

„Ein paar Buhrufe hier und da, aber als ich auf die Bühne gekommen bin, waren sie auf meiner Seite. Ich bin mental als Spieler gewachsen, ich weiß mittlerweile, wie ich damit umgehe“, erklärte der Weltranglistenerste nach der Partie.

Van der Voort rät Littler dennoch zur Vorsicht: „Er muss wirklich aufpassen. Gegen zwei Dinge kannst du in deiner Karriere nicht gewinnen: die Presse und das Publikum.“ Das mag er nicht sofort spüren, aber: „Irgendwann trifft es dich, das haben auch Gerwyn Price, Mervyn King und Paul Nicholson gezeigt. Solange es läuft, hast du keine Probleme. Doch wenn es einmal nicht läuft, passiert es eben.“

Ex-Profi deutlich: „Publikum ist nicht dein Feind“

Diese Gedanken muss sich Littler, der auf dem Weg ist, seinen Weltmeistertitel zu verteidigen, aktuell nicht machen - denn erfolgreicher ist momentan niemand.

Doch die Karriere des 18-Jährigen ist noch lang, wie auch der Niederländer anmerkt: „Am Ende wird es zum Programm, Littler auszupfeifen. Letztlich verlierst du das, ja. Die Presse und das Publikum sind nicht dein Feind. Dein Feind steht auf der Bühne und den musst du schlagen. Das ist das Einzige.“