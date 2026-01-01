Darts-WM: Historische Wachablösung nach 13 Jahren

Moritz Pleßmann 01.01.2026 • 23:34 Uhr Gian van Veen zieht ins Halbfinale der Darts-WM ein. Damit überholt er Michael van Gerwen in der Weltrangliste und lässt eine Ära zu Ende gehen.

4.792 Tage, über 684 Wochen oder etwas mehr als 13 Jahre: So lange war Michael van Gerwen der beste niederländische Dartsspieler. Doch diese Ära ist nun vorbei.

Mit seinem 5:1-Sieg gegen Luke Humphries und dem Einzug ins Halbfinale der Darts-WM ist Gian van Veen offiziell die Nummer eins des niederländischen Darts.

„Das ist ein historischer Moment dann“, sagte SPORT1-Experte Robert Marijanovic vorausschauend, als es im letzten Viertelfinale des Turniers 3:1 in den Sätzen für van Veen stand. Mit dem Sieg klettert der 23-Jährige in der Live-Projektion der Order of Merit auf Rang drei und verdrängt damit van Gerwen auf den vierten Platz. Dass er nach dem Turnier vor MvG platziert sein wird, steht damit fest. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

Darts-WM: Van Gerwen war seit 2012 die Nummer eins der Niederlande

Seit dem 18. November 2012 hatte „Mighty Mike“, der die Weltrangliste von 2014 bis 2020 sogar durchgehend anführte, den Status als Nummer eins der Niederlande inne.

Damals zog er ins Finale des Grand Slam of Darts ein, verlor dies allerdings knapp mit 14:16 in Legs gegen Landsmann Raymond van Barneveld. Dennoch löste er die bis heute aktive Legende damals als besten Niederländer ab.

Für MvG folgten Jahre der Dominanz, gespickt mit unzähligen Major-Siegen - darunter drei Weltmeistertitel - und atemberaubenden Auftritten. Teilweise wirkte van Gerwen unbesiegbar. Doch nun wurde der im Viertelfinale von Altmeister Gary Anderson ausgeschaltete MvG vom jungen van Veen abgelöst.

Experte Hopp: „Zeichen an eine neue Generation“

„Er ist der beste niederländische Spieler jetzt. Van Gerwen wird jetzt auch daheim sitzen und sagen: ‚Mensch, da wackelt mein Stuhl mit der Macht in Holland aber gewaltig.‘“, sagte SPORT1-Experte Max Hopp nach der Halbfinal-Begegnung mit Humphries.