Darts-WM: Kurios! Littler wirbt um Karl und Kane

Nach seinem WM-Triumph wirbt Darts-Wunderkind Luke Littler um einen Profi vom FC Bayern München. Dieser hatte sich zuvor persönlich bei ihm gemeldet.
SID
Nach seinem WM-Triumph wirbt Darts-Wunderkind Luke Littler um einen Profi vom FC Bayern München. Dieser hatte sich zuvor persönlich bei ihm gemeldet.

Auf dem Weg zu seinem zweiten WM-Titel hat Darts-Überflieger Luke Littler von einem anderen Youngster aus Deutschland Unterstützung erhalten - und mit einem Augenzwinkern um ihn geworben.

Der 17-jährige Lennart Karl vom deutschen Rekordmeister Bayern München habe ihm vor einem seiner Spiele im WM-Verlauf geschrieben, berichtete Littler nach seinem Finaltriumph gegen den Niederländer Gian van Veen (7:1) im Interview bei SPORT1.

„Der Bayern-München-Spieler, wie sage ich seinen Vornamen? Karl? Lennart Karl? Er hat mir geschrieben. Er meinte so etwas wie: ‚Mach weiter so‘. Ich folge ihm seitdem“, sagte Littler, der Fan des immer wieder strauchelnden englischen Rekordmeisters Manchester United ist.

Littler will Karl und Kane in Manchester sehen

Scherzhaft versuchte der Ausnahmekönner deshalb, Karl auf die Insel zu locken: „Wenn er will, kann er uns helfen. Danke - und bring Harry Kane gleich mit!“

Die beiden Jungstars haben eines gemeinsam, in ihren Sportarten sorgen sie derzeit für Furore. Karl hat beim FC Bayern in dieser Saison einen fulminanten Aufstieg hingelegt und wird als WM-Kandidat für die deutsche Nationalmannschaft gehandelt. Littler unterstrich am Samstagabend in seinem dritten WM-Finale seine Ausnahmestellung im Darts.

