Darts-WM: Kurios! Littler wirbt um Karl und Kane

SID 03.01.2026 • 23:49 Uhr Nach seinem WM-Triumph wirbt Darts-Wunderkind Luke Littler um einen Profi vom FC Bayern München. Dieser hatte sich zuvor persönlich bei ihm gemeldet.

Auf dem Weg zu seinem zweiten WM-Titel hat Darts-Überflieger Luke Littler von einem anderen Youngster aus Deutschland Unterstützung erhalten - und mit einem Augenzwinkern um ihn geworben.

Der 17-jährige Lennart Karl vom deutschen Rekordmeister Bayern München habe ihm vor einem seiner Spiele im WM-Verlauf geschrieben, berichtete Littler nach seinem Finaltriumph gegen den Niederländer Gian van Veen (7:1) im Interview bei SPORT1.

„Der Bayern-München-Spieler, wie sage ich seinen Vornamen? Karl? Lennart Karl? Er hat mir geschrieben. Er meinte so etwas wie: ‚Mach weiter so‘. Ich folge ihm seitdem“, sagte Littler, der Fan des immer wieder strauchelnden englischen Rekordmeisters Manchester United ist.

Littler will Karl und Kane in Manchester sehen

Scherzhaft versuchte der Ausnahmekönner deshalb, Karl auf die Insel zu locken: „Wenn er will, kann er uns helfen. Danke - und bring Harry Kane gleich mit!“