Promi Darts-WM: Dieses Duo holt sich den Sieg!

Dieses Duo siegt bei der Promi Darts-WM

Die Promi Darts-WM hat ein neues Sieger-Duo. Michael van Gerwen darf erneut jubeln, erstmals mit einem neuen prominenten Partner.
Michael Van Gerwen verliert das Legendenduell im Achtelfinale der Darts WM gegen Gary Anderson. Kurz vor Ende der Partie hat der Holländer große Schwierigkeiten die Doppelfelder zu treffen.
Die Promi Darts-WM hat ein neues Sieger-Duo. Michael van Gerwen darf erneut jubeln, erstmals mit einem neuen prominenten Partner.

Michael van Gerwen hat sich zum vierten Mal den Sieg bei der Promi Darts-WM geholt. Zusammen mit dem Musiker Joey Kelly triumphierte der Niederländer bei der neuerlichen Auflage des Show-Turniers.

Während MvG nicht zum ersten Mal jubeln darf, ist es für Kelly eine Premiere.

Im Endspiel setzte sich das Duo gegen Nathan Aspinall und den Fernsehkoch Alexander Kumptner durch.

Zuvor hatte unter anderem Cathy Hummels mit guten Würfen für Verblüffung gesorgt. Ein weiteres Highlight war eine wertlose 180 von Gian van Veen.

Der frisch gebackene Darts-Weltmeister Luke Littler hatte seine Teilnahme an dem Promi-Event abgesagt.

