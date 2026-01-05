Promi Darts-WM: Dieses Duo holt sich den Sieg!

SPORT1 05.01.2026 • 07:31 Uhr Die Promi Darts-WM hat ein neues Sieger-Duo. Michael van Gerwen darf erneut jubeln, erstmals mit einem neuen prominenten Partner.

Michael van Gerwen hat sich zum vierten Mal den Sieg bei der Promi Darts-WM geholt. Zusammen mit dem Musiker Joey Kelly triumphierte der Niederländer bei der neuerlichen Auflage des Show-Turniers.

Während MvG nicht zum ersten Mal jubeln darf, ist es für Kelly eine Premiere.

Im Endspiel setzte sich das Duo gegen Nathan Aspinall und den Fernsehkoch Alexander Kumptner durch.