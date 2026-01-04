Cathy Hummels verblüfft bei Promi-Darts-WM - Littlers Final-Gegner staunt

Julius Schamburg 04.01.2026 • 23:08 Uhr Cathy Hummels spielt bei der Promi-Darts-WM groß auf. Ihr Teampartner Gian van Veen ist beeindruckt von den Qualitäten der Moderatorin.

Cathy Hummels entpuppt sich als echtes Darts-Talent! Die Moderatorin, Influencerin und Unternehmerin hat bei der Promi-Darts-WM das Publikum in Bonn und auch ihren Teampartner und WM-Finalisten Gian van Veen schwer beeindruckt.

Ein Wurf, mit dem die Ex-Ehefrau von Mats Hummels besonders beeindruckte, geschah, als Hummels und van Veen im Match gegen Stephen Bunting und Ailton bei 40 Punkten Rest standen und Hummels an der Reihe war.

Promi-Darts-WM: Hummels checkt auf der Doppel-20

Im Gegensatz zu den Profis spielen die Promis Single-Out. Hummels hätte also auch mit zwei Pfeilen in der Single-20 das Leg checken können. Doch Hummels warf den ersten Dart direkt mitten in die Doppel-20. Der Sieg über das Duo Ailton und Stephen Bunting war perfekt (2:1). Das Publikum und ihr Teampartner jubelten ekstatisch.

„Das gibt es doch nicht. Das ist überragend. Wahnsinn“, rief Elmar Paulke, Kommentator beim übertragenden Sender ProSieben, in sein Mikrofon.

Van Veen war nicht weniger begeistert: „Das war ein perfekter Dart. Wow.“ Dabei habe der Caller Charlie dem Team wohl noch zu zwei Single-20ern geraten. „Ich habe gesagt: ‚Nein. Ich vertraue ihr‘“, erklärte der Vize-Weltmeister auf der Bühne.

Van Veen springt für Littler ein

Dabei hätte Hummels eigentlich mit Weltmeister und Darts-Wunderkind Luke Littler spielen sollen. Doch der 18-Jährige sagte seine Teilnahme kurzfristig ab und van Veen sprang ein. „Ich spiele erst seit drei Wochen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll“, freute sich Hummels.

Bemerkenswert: Schon im ersten Match hatte Hummels zum Sieg gecheckt. Hummels war auf der Single-12 zum Matchgewinn gegen TV-Koch Alexander Kumptner und Nathan Aspinall (2:1) erfolgreich.