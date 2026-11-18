Ricky Evans ist einer der größten Publikumslieblinge der Darts-WM. Seine legendären Weihnachts-Walk-ons begeistern - dieses Jahr könnten die Szenen ausbleiben. Der Engländer beschreibt seine Lage mit drastischen Worten.

Wenn Ricky Evans die Bühne im Alexandra Palace betritt, ist die Stimmung auf dem Zenit. Mit seinen spektakulären Weihnachts-Walk-ons hat sich der Engländer bei der Darts-WM längst einen Sonderstatus erarbeitet. Seine Auftritte gehören für viele Fans zum festen Bestandteil des Turniers. Umso bitterer wäre es, wenn ausgerechnet der Entertainer bei der kommenden Weltmeisterschaft (vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE bei SPORT1) fehlen würde.

Doch genau dieses Szenario droht. Evans hat eine enttäuschende Saison auf der ProTour hinter sich und muss um seine WM-Teilnahme bangen. Bei 33 Players-Championship-Turnieren überstand er lediglich neunmal die erste Runde. Das Preisgeld reichte nicht für einen der begehrten direkten WM-Startplätze.

Ricky Evans ist noch nicht für die Darts-WM qualifiziert Ricky Evans ist noch nicht für die Darts-WM qualifiziert © IMAGO/Action Plus

Darts-WM ohne Ricky Evans? Letzte Hoffnung Tour Card Holder Qualifier

Eine seiner letzten Chancen auf eine direkte Qualifikation verspielte der Engländer am 6. November bei Players Championship Nummer 34. Nach einem Auftaktsieg kassierte er gegen Tommy Morris eine deutliche 0:6-Niederlage in der zweiten Runde.

Auch beim aktuell stattfindenden Grand Slam of Darts (bis Sonntag LIVE auf SPORT1) in Wolverhampton hätte Evans noch das nötige Preisgeld einfahren können, um doch noch den nötigen Sprung in der Order of Merit zu machen. Doch im entscheidenden letzten Gruppenspiel setzte es gegen James Wade am Mittwoch ein 0:5.

Damit bleibt Evans nur noch ein Weg zum Ally Pally: Am 30. November muss er beim Tour Card Holder Qualifier antreten. Dort werden die vier verbliebenen WM-Tickets unter den noch nicht qualifizierten Tour-Card-Inhabern vergeben.

Evans spricht offen über seine mentale Krise

Wie sehr ihn die sportliche Situation belastet, hatte Evans bereits Anfang November bei Online Darts offenbart. Die drohende WM-Abwesenheit beschäftigte ihn sogar nachts. „Ich kann nicht schlafen, Mann. Das bedeutet mir so viel“, erklärte der Engländer.

Der Druck habe ihn seit Monaten begleitet. „Ich denke schon seit etwa April über den Ally Pally nach. Es ist eine riesige Sache. Anstatt die Darts für mich sprechen zu lassen, denke ich über alles zu viel nach und habe im Moment keinen Spaß am Spiel. Die Leute werden besser. Ich werde nicht besser.“

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Teilweise seien ihm beim Spielen sogar die Tränen gekommen, denn die WM ist für Evans weit mehr als nur ein weiteres Turnier. Zum einen spürt „Rapid Ricky“ vor allem im Ally Pally die Liebe der Fans und zum anderen gibt es beim wichtigsten Darts-Turnier des Jahres das höchste Preisgeld.

Grand Slam of Darts bringt nicht die Wende

Beim Grand Slam hatte Evans noch darauf gehofft, die Wende zu schaffen. Über einen Qualifier hatte er sich am 6. November noch einen Platz im Teilnehmerfeld gesichert. Der Auftakt machte Mut: Gegen Cam Crabtree drehte Evans einen 1:3-Rückstand und gewann 5:4.

Doch das 0:5 gegen Wade machte alle Hoffnungen zunichte. Bei der vergangenen Weltmeisterschaft hatte Evans „The Machine“ noch mit 3:2 in Sätzen bezwungen. Der unterlegene Wade bezeichnete diese Niederlage später als eines jener Spiele, das er sich selbst bis heute nicht verzeihen könne.

Evans: „Elf Monate purer Hass“

Nach dem Sieg gegen Crabtree beschrieb Evans offen seine emotionale Achterbahnfahrt der vergangenen Monate: „Es waren elf Monate voller purem Hass, seit ich bei der Weltmeisterschaft gegen Charlie (Manby) verloren habe. Ich gehe in Hotels, ich streite mich mit meiner Freundin und meinem Manager. Ich habe keine Freude mehr am Dartsport.“

Die vergangenen Wochen hätten ihm allerdings wieder einen anderen Zugang zu seinem Sport ermöglicht. „Ich bin aktuell nicht bei der Weltmeisterschaft dabei, weil ich auf dem Floor nicht gut genug war. Ich bin immer noch auf der Tour, ich mache immer noch mein Ding und ich habe auch wieder Spaß daran. Im Moment liebe ich Darts wieder.“

2:09 SPORT1 Mit diesem Walk-on übertraf der Kultstar sich selbst

Evans reagiert auf Fan-Wunsch

Wie groß die Sehnsucht der Fans nach einem weiteren Weihnachtsauftritt ist, zeigte sich unmittelbar nach seinem Grand-Slam-Aus.

Ein großer Darts-Account auf X veröffentlichte ein Video von Evans‘ Weihnachts-Walk-on aus dem vergangenen Jahr und schrieb einen Wunsch dazu: „Er sollte diese TC-Qualifikation besser gewinnen, um in den Ally Pally zu kommen – ich schwöre bei Gott.“ Evans ließ sich nicht lange bitten und antwortete: „Ach, was sein wird, wird sein – ich werde alles geben.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.