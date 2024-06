Darts: Deutsches Talent stürmt dominant zum Titel

von SPORT1 15.06.2024 • 18:06 Uhr Niko Springer dominiert das fünfte Event der PDC Europe Next Gen. Am Sonntag könnte er in Hildesheim seinen nächsten Sieg einfahren.

Beim fünften Event der PDC Europe Next Gen hat es an Niko Springer kein Vorbeikommen gegeben. Der 23-Jährige sicherte sich am Samstag in Hildesheim in beeindruckender Manier den Tagessieg und fertigte Marcel Gerdon im Finale mit 6:0 ab.

Der Mainzer feierte im Endspiel nicht nur den ersten Whitewash-Sieg des Tages, sondern warf auch einen starken Average von 103,66 Punkten.

Im Halbfinale zuvor sorgte Springer für Aufsehen, als er mit einem 153er-Checkout den 5:3-Erfolg gegen Franz Rötzsch besiegelte.

Krönt Springer sein Wochenende am Sonntag?

Im März hatte der Nachwuchs-Dartsspieler im Rahmen der PDC Europe Next Gen sogar Geschichte geschrieben.

Dort warf der „Meenzer Bub“ als erster Deutscher bei einem PDC-Turnier einen Neun-Darter im Double-In/Double-Out Modus. Bereits im November 2023 war Springer bei der PDC Europe Super League ein perfektes Leg gelungen.