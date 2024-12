Darts: Mit Checkout-Reform - PDC Next Gen geht 2025 in die neue Saison

SPORT1 13.12.2024 • 15:18 Uhr Die PDC Europe Next Gen geht am kommenden Februar in ihre neue Saison. Insgesamt 256 Nachwuchsspieler kämpfen bei 15 Turnieren um einen möglichen Start bei der Darts-WM in London.

Die PDC Europe Next Gen geht in ihre nächste Saison! Ab dem 1. Februar 2025 startet die populäre Nachwuchsserie für angehende Darts-Stars mit insgesamt 15 Turnieren an insgesamt sieben Wochenenden ins neue Jahr, und SPORT1 bleibt auch im kommenden Jahr per LIVESTREAM dabei.

Im Gegensatz zum Vorjahr dürfen nun bis zu 256 Spieler teilnehmen. Teilnahmeberechtigt sind alle Spieler, die mindestens 16 Jahre alt sind, keine PDC Tour Card innehaben und die deutsche, schweizerische, österreichische, luxemburgische oder liechtensteinische Staatsbürgerschaft haben. Anmeldestart für alle ambitionierten Darts-Spieler ist Mitte Januar.

Kalkar kommt als Standort hinzu

Mit Kalkar ist zudem ein neuer Standort in die Serie integriert. Insgesamt werden die 15 Turniere an vier Spielorten gespielt (Kalkar, Sindelfingen, Hildesheim, Rust am Neusiedler See). Der Sieger darf sich auf 7.000 Euro Preisgeld freuen, insgesamt werden über 100.000 Euro an die Spieler an Preisgeld ausgeschüttet.

Der neue Modus „Master Out“ reiht sich ein in die vielen Innovationen des Turniers. Es wird zum ersten Mal in der PDC-Historie möglich sein, dass ein Leg mit einem Triple Feld beendet werden kann.

Teilnahme bei der Darts-WM lockt

Die Next Gen ist der direkte Weg zur Super League und damit deine Chance auf die Qualifikation zur Darts-WM im legendären Ally Pally.

In diesem Jahr waren auch die deutschen Nachwuchs-Stars Niko Springer und Kai Gotthardt am Start. Beide werden auch bei der am 15. Dezember beginnenden Darts-WM (LIVE auf SPORT1 im TV, Stream und auf YouTube in London am Start sein.