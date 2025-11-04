PDC Europe Super League: Kampf ums Darts-WM-Ticket live im Free-TV und Gratis-Stream

SPORT1 04.11.2025 • 08:55 Uhr Der Kampf um das achte deutsche Ticket für die Darts-WM steht bevor. SPORT1 überträgt die PDC Europe Super League live im Free-TV und Gratis-Stream.

Vor der Darts-WM 2026 steht bereits fest: Deutschland bricht einen neuen Rekord! Zum ersten Mal werden mindestens acht deutsche Spieler am größten Turnier des Jahres teilnehmen.

Wer als achter Spieler zur WM reist, entscheidet sich bei der PDC Europe Super League. Vom 4. bis 7. November 2025 kämpfen 24 Spieler in Hildesheim um ein WM-Ticket. SPORT1 überträgt das Turnier ab 12.45 Uhr am Dienstag live im Free-TV und Livestream.

Bei der 13. Auflage der Super League Darts wurde das Teilnehmerfeld von 30 auf 24 Spieler reduziert. Auch Spieler aus Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein hätten dabei sein können. Bei der Qualifikation über die Ranglisten der PDC Next Gen konnten sich jedoch nur deutsche Spieler durchsetzen.

Die 24 Teilnehmer wurden vor dem Turnierstart in vier Gruppen mit je sechs Spielern eingeteilt. Die besten vier Spieler jeder Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale, das am Donnerstag die K.o.-Runde einleitet. Am Freitag folgt der Finaltag beginnend mit den Viertelfinals.

„Die Auslosung der Super League 2025 verspricht uns spannende Matches auf hohem Niveau“, freute sich Philip Brzezinski, Sportchef der PDC Europe: „Wir haben einen tollen Mix aus jungen Talenten und erfahrenen Veteranen, die sich in einer langen und herausfordernden Next-Gen-Saison bewährt haben. Besonders in Gruppe A könnte es auch für große Namen schon früh eng werden.“

Turnier in Hildesheim ohne Titelverteidiger Gotthardt

Im vergangenen Jahr feierte Kai Gotthardt mit dem Gewinn des Turniers den größten Erfolg seiner Karriere und qualifizierte sich für die WM im legendären Alexandra Palace. Dort bezwang er den Schotten Alan Soutar mit 3:1, musste sich in Runde zwei jedoch Darts-Star Stephen Bunting geschlagen geben.

Als Tourcardholder ist Gotthardt in diesem Jahr nicht spielberechtigt, kann sich bei einem entscheidenden Qualifikationsturnier Ende November jedoch genau wie Florian Hempel noch sein WM-Ticket sichern.

Die Gruppen der Super League in der Übersicht:

Gruppe A

Daniel Klose

Dragutin Horvat

Andree Welge

Liam Maendl-Lawrance

Moritz Bohrmann

Felix Springer

Gruppe B

Michael Klönhammer

Kevin Troppmann

Franz Rötzsch

Kevin Kuhn

Mika Donnevert

Jan Schmidt

Gruppe C

Paul Krohne

Patrick Klingelhöfer

Yorick Hofkens

Jarod Becker

Steven Noster

Finn Chudziak

