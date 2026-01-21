HYLO PDC Europe Next Gen: Nachwuchsserie stellt Rekord auf

SPORT1 21.01.2026 • 18:44 Uhr Seit 2024 gibt es die Darts-Nachwuchsserie HYLO PDC Europe Next Gen. Für die anstehende Saison wird ein Rekord der Season Pass Holder aufgestellt.

Die HYLO PDC Europe Next Gen hat für die anstehende Saison einen Rekord aufgestellt! Wie die PDC Europe am Mittwoch bekannt gegeben hat, erreicht die Darts-Nachwuchsserie mit 219 Season Pass Holdern einen historischen Höchststand.

„Mit einem Anstieg von 87 (2024) über 141 (2025) auf jetzt 219 Season Pass Holder zeigt sich ein deutlicher Trend: Nachwuchs- und Amateurspieler sehen in der Next Gen Tour einen ernstzunehmenden Weg in den professionellen Dartssport“, heißt es in der Pressemitteilung.

Internationaler Charakter bei der Next Gen

Der Altersdurchschnitt der Season Pass Holder liegt bei 27 Jahren. Dabei kommt es zu Diskrepanzen, denn 102 Spieler sind noch jugendlich. Der jüngste Teilnehmer ist Adrian Eckert mit 15 Jahren. Hingegen ist John van de Weerd mit 61 Jahren der älteste Spieler.

Die Mehrheit der Season Pass Holder kommt aus Deutschland (202), doch auch Spieler aus Österreich, der Schweiz und Luxemburg tragen zum internationalen Charakter der Next Gen Season bei.

Prominentes Teilnehmerfeld in Hildesheim

Die Anmeldeliste für das erste Turnierwochenende (31. Januar bis 1. Februar) in Hildesheim war innerhalb von 10,5 Stunden voll. „Ein deutliches Signal für die Beliebtheit und Strahlkraft der Serie“, freute sich die PDC Europe.