Darts PDC Next Gen: Tag 2 in Hildesheim LIVE im Stream auf SPORT1

Nach einem chaotischen Saisonstart geht die PDC Europe Next Gen heute in Hildesheim in Runde zwei (ab 14.30 LIVE auf SPORT1). Beim Auftaktevent musste der geplante Ligamodus kurzfristig gestrichen werden, stattdessen wurde ein großes Single-KO-Turnier gespielt. Daniel Klose nutze die Umstände am besten und sicherte sich spät am Abend souverän den Titel.
PDC Next Gen: Tag 2 in Hildesheim
Nun soll am zweiten Turniertag der ursprünglich geplante Ablauf greifen. Die Verantwortlichen wollen den Ligamodus erneut umsetzen, nachdem technische Probleme am Vortag für stundenlange Verzögerungen gesorgt hatten. Für viele Spieler ist es damit nicht nur sportlich, sondern auch organisatorisch ein Neustart.
Darts heute live: So verfolgen Sie die PDC Europe Next Gen Tag zwei im TV, Stream und Ticker
Daniel Klose bei der PDC Next Gen erneut im Fokus
Nach seinem starken Auftakt zählt Daniel Klose auch am zweiten Turniertag zu den Topfavoriten. Der Deutsche setzte vor allem in der Endphase des Turniers ein deutliches Ausrufezeichen.
Im Halbfinale setzte sich Klose in einem hochklassigen Duell mit 5:4 in Legs gegen Marcel Walpen durch. Beide Spieler bewegten sich dabei nahe der 100er-Average-Marke, ehe Klose im Decider die Nerven behielt. Im Finale ließ er dann nichts mehr anbrennen und besiegte Jaimy van de Weerd klar mit 6:1.
Krohne und Preis glänzen bei der PDC Next Gen
Zu den auffälligsten Akteuren des Auftaktes gehörte auch Paul Krohne. Der Münsteraner dominierte seine ersten Partien und glänzte mit Averages von über 100 Punkten.
Ebenfalls stark präsentierte sich Florian Preis. Der Nachwuchsspieler startete mit einem 101er-Average ins Turnier und spielte sich mit konstanten Leistungen bis ins Viertelfinale vor, wo er erst von Jason Riedtke gestoppt wurde.
Tag 2: PDC Next Gen in Hildesheim
Mit dem zweiten Turniertag bietet sich für viele Spieler direkt die nächste Chance, wichtige Punkte für die Rangliste zu sammeln. Nach dem turbulenten Auftakt wollen Organisatoren und Teilnehmer gleichermaßen sportlich wieder in den Fokus rücken und den neuen Modus erfolgreich umsetzen.
Die Leistungsdichte in Hildesheim ist hoch, Überraschungen sind jederzeit möglich. Nach dem starken Auftritt von Klose zum Start stellt sich nun die Frage, wer heute das nächste Ausrufezeichen bei der PDC Europe Next Gen setzen kann.