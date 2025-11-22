SPORT1 22.11.2025 • 10:30 Uhr Die Players Championship Finals gehen in die heißere Phase. Zwei deutsche Darts-Stars sind noch dabei.

Insgesamt 64 Spieler waren beim Turnier in Minehead vertreten und konnten sich über die Rangliste der Players Championship Order of Merit qualifizieren. Nach Tag eins sind bereits 32 ausgeschieden.

Darts: So sehen Sie die Players Championship Finals heute live:

TV: -

- Stream: DAZN

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Die Verbliebenen spielen am Samstag in den Sechzehntelfinals um das Weiterkommen.

Mit dabei sind Ricardo Pietreczko und Martin Schindler. Gabriel Clemens und Max Hopp mussten sich am Freitag bereits verabschieden. Niko Springer hatte im Vorfeld krankheitsbedingt abgesagt.

Während es Schindler mit dem Waliser Nick Kenny zu tun bekommt, trifft Pietreczko auf die schottische Ikone Gary Anderson.

2024 duellierten sich die beiden Führenden der Weltrangliste, Luke Humphries und Luke Littler, im Finale. Am Ende feierte Humphries den bis dato siebten großen Erfolg seiner Karriere und sicherte sich das Preisgeld in Höhe von 120.000 Pfund.

Das wird dieses Jahr nicht passieren: Der Engländer flog bereits am Freitag gegen Gian van Veen raus. Littler ist noch mit von der Partie und misst sich am Samstag mit Ross Smith.